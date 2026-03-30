El Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Valencia, líder en el cuidado del paciente complejo

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Valencia, dirigido por el doctor Jon Ortiz, como cabeza de un equipo que vertebra a diferentes profesionales, se ha consolidado como el gran referente en la sanidad privada de la ciudad gracias a un modelo asistencial basado en la excelencia, la coordinación multidisciplinar y una visión integral del paciente.

En un contexto sanitario marcado por el aumento de las enfermedades crónicas y la pluripatología, este equipo destaca por su capacidad para ofrecer una atención global, personalizada y altamente especializada, posicionándose como el mejor servicio de Medicina Interna en València.

Un enfoque integral que marca la diferencia

El principal valor diferencial del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Valencia reside en su concepción integradora de la medicina. Lejos de centrarse en órganos o patologías aisladas, los internistas abordan cada caso desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta la interacción entre enfermedades, tratamientos, hábitos de vida y factores de riesgo.

Este enfoque permite no solo optimizar los resultados clínicos, sino también mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes, especialmente en aquellos con cuadros complejos.

El eje vertebrador de la atención hospitalaria

Dentro del hospital, el Servicio de Medicina Interna actúa como el auténtico eje vertebrador en la atención a pacientes complejos. Su papel estratégico se basa en la coordinación eficaz entre distintas especialidades médicas, garantizando una asistencia coherente, eficiente y centrada en el paciente.

Fachada del Hospital Quirónsalud Valencia. / ED

El internista se convierte así en el nexo entre disciplinas como cardiología, endocrinología, neumología, oncología o enfermedades infecciosas, evitando duplicidades, reduciendo riesgos y asegurando que cada decisión clínica responda a una visión global del estado del paciente.

Este modelo resulta especialmente clave en el abordaje de pacientes con múltiples patologías crónicas, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas y metabólicas.

Uno de los grandes retos actuales es el síndrome metabólico, que incluye obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemias y enfermedad hepática grasa. Su tratamiento requiere una estrategia integral que va más allá del manejo individual de cada patología, centrada en reducir el riesgo global del paciente y prevenir complicaciones graves como infartos, ictus o insuficiencia cardíaca.

Diagnóstico avanzado y acompañamiento continuo

Además, el servicio cuenta con una amplia experiencia tanto en el diagnóstico de enfermedades de origen incierto como en el seguimiento de patologías crónicas y la atención a procesos agudos o descompensaciones, que en muchos casos requieren hospitalización. En todos estos escenarios, el internista realiza una valoración integral, establece prioridades terapéuticas y acompaña al paciente a lo largo de todo el proceso asistencial.

En el Hospital Quirónsalud Valencia, los internistas también ofrecen segundas opiniones médicas, ayudando a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su salud, basándose en evaluaciones detalladas y expertas.

Doctor Jon Ortiz, director del Servicio de Medicina Interna de Quirónsalud Valencia. / Quirónsalud

Gracias a este enfoque, el Servicio de Medicina Interna no solo mejora los resultados en salud, sino que también optimiza los recursos sanitarios, evitando pruebas innecesarias y reduciendo los riesgos derivados de una atención fragmentada. Todo ello consolida su posición como uno de los mejores servicios de su categoría dentro de la sanidad privada, destacando por su capacidad de liderazgo clínico, innovación asistencial y compromiso con una medicina centrada en la persona.

FibroScan: tecnología avanzada para el diagnóstico hepático

Como parte de su apuesta por la innovación, el servicio incorpora herramientas de última generación como el FibroScan, una técnica no invasiva que permite evaluar el estado del hígado de forma rápida, segura y precisa y sin necesidad de pincharlo.

A diferencia de la ecografía convencional, que sirve sobre todo para ver la morfología del hígado, detectar alteraciones estructurales o sospechar esteatosis, el FibroScan permite valorar mejor el grado de fibrosis. Y frente a la biopsia hepática, que ofrece información muy detallada porque analiza tejido directamente pero es una prueba invasiva, ocupa un punto intermedio muy valioso: no sustituye toda la información de una biopsia, pero permite valorar fibrosis y grasa de forma rápida, segura y repetible.

El FibroScan permite evaluar de forma no invasiva la rigidez y la grasa hepática. / Quirónsalud

El FibroScan suele indicarse cuando hay enzimas hepáticas alteradas, sospecha de hígado graso, consumo mantenido de alcohol, hepatitis virales crónicas o factores de riesgo metabólico como obesidad, diabetes, hipertensión o dislipemia. También se utiliza cuando se quiere saber si ya existe fibrosis significativa en una persona con enfermedad hepática conocida o sospechada.

Según detalla el Dr. Jon Ortiz, su utilidad es especialmente relevante en pacientes que, aunque no presentan síntomas claros, sí tienen factores de riesgo. Es el caso de personas con sobrepeso, resistencia a la insulina, dislipemia o hipertensión, en quienes el daño hepático puede evolucionar de forma silenciosa durante años.

La prueba se realiza en la propia consulta con el paciente tumbado, normalmente con el brazo derecho colocado detrás de la cabeza para facilitar el acceso al área del hígado. Se aplica gel sobre la piel y una sonda realiza varias mediciones, habitualmente al menos diez. Cada una dura apenas unos segundos y el procedimiento completo suele completarse en 10 a 15 minutos. Además, el paciente recibe los resultados en el mismo momento de realizarse la prueba.

Para más detalles, puedes acceder a la web del Hospital Quirónsalud Valencia y solicitar más información.