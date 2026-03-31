Normalizar trastornos digestivos funcionales puede tener consecuencias graves para la salud

Las molestias digestivas forman parte del día a día de millones de personas. Sin embargo, lo que muchos consideran algo puntual o “normal” podría estar indicando un problema que requiere atención. De hecho, más del 40% de la población presenta algún trastorno digestivo funcional o trastorno de la interacción intestino-cerebro.

Síntomas como hinchazón abdominal, gases, digestiones pesadas o alteraciones del ritmo intestinal son mucho más comunes de lo que parece. Aun así, muchas personas no consultan con un especialista y terminan conviviendo con estas molestias durante años, disminuyendo la calidad de vida tanto física como emocionalmente.

“Existe una tendencia a normalizar el malestar digestivo. Muchos pacientes piensan que es algo propio de su cuerpo o que el estrés lo explica todo, cuando en realidad es importante estudiar cada caso en profundidad”, explica Diego Prado, nutricionista de Affidea Clínica Atenea.

La falta de diagnóstico es otro de los retos. Muchas de las personas que cumplen criterios de síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea no cuentan con un diagnóstico médico formal. Además, una parte de los pacientes manifiesta sentirse poco escuchada en consulta, lo que contribuye a retrasar la búsqueda de soluciones eficaces.

Desde el punto de vista clínico, estas molestias pueden tener múltiples causas: trastornos digestivos funcionales, interacción de fármacos con alimentos, biorritmos alterados, alteraciones del microbiota intestinal, intolerancias alimentarias, sobrecrecimiento bacteriano (SIBO) o dispepsia funcional, entre otros.

En este contexto, la nutrición clínica juega un papel clave. “No se trata de eliminar alimentos sin sentido, sino de entender qué ocurre en cada persona y diseñar una estrategia adaptada a sus síntomas, hábitos y necesidades”, señala Prado.

Una intervención nutricional adecuada puede ayudar a reducir la hinchazón y los gases, mejorar el tránsito intestinal, recuperar la tolerancia a ciertos alimentos y evitar restricciones innecesarias que, a largo plazo, pueden empeorar la situación.

El especialista insiste en un mensaje claro: sentir molestias digestivas de forma habitual no debe considerarse normal. Con un enfoque adecuado, es posible mejorar significativamente tanto la salud digestiva como la calidad de vida.

Affidea Clínica Atenea ofrece consultas especializadas en nutrición digestiva orientadas a identificar el origen de los síntomas y establecer un plan personalizado para cada paciente.