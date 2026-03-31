Vithas Valencia Turia incorpora una nueva consulta de Podología especializada en biomecánica y tratamiento conservador del pie

El Hospital Vithas Valencia Turia ha incorporado a su Unidad de Pie y Tobillo una nueva consulta de Podología orientada a mejorar la atención de los pacientes con dolor mecánico, deformidades del pie, lesiones deportivas y secuelas posquirúrgicas.

Con esta incorporación, el hospital refuerza su apuesta por un modelo asistencial integral que combina diagnóstico avanzado, moderna tecnología y un enfoque terapéutico centrado en evitar la cirugía cuando es posible y optimizar la recuperación cuando ya se ha realizado.

La consulta está dirigida por el podólogo Javier Ruiz Escobar, profesional con más de 20 años de experiencia clínica y reconocido por su especialización en biomecánica del pie, diseño de ortesis personalizadas y fabricación digital mediante impresión 3D.

Un servicio diseñado para mejorar la calidad de vida del paciente

La nueva consulta permitirá evaluar y tratar de forma más precisa y eficaz a pacientes con dolor en pie y tobillo, alteraciones de la marcha, patología deportiva o secuelas posquirúrgicas. El estudio funcional del reparto de cargas, el análisis biomecánico y el diseño de ortesis a medida permitirán ofrecer tratamientos personalizados que reduzcan el dolor, mejoren la movilidad y frenen la progresión de deformidades.

Según el director médico del Hospital Vithas Valencia Turia, el Dr. Bader Al-Raies, esta incorporación “supone un avance importante en nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales a los pacientes con patología del pie y del tobillo. La biomecánica y la ortopodología digital permiten abordar problemas que antes requerían cirugía o que no encontraban una respuesta eficaz. Con esta consulta, reforzamos nuestro compromiso con una medicina moderna, precisa y orientada a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”.

Así, este servicio está especialmente indicado para personas con dolor mecánico en pie, tobillo, rodilla o cadera relacionado con la marcha; deportistas con lesiones por sobrecarga, tendinopatías o problemas derivados del calzado o la técnica deportiva; pacientes que requieren ortesis personalizadas o pequeñas cirugías de la uña -ungueales- y personas con deformidades como hallux valgus -juanetes-, dedos en garra o metatarsalgias. También se beneficiarán quienes presentan secuelas posquirúrgicas que requieren adaptación biomecánica, así como pacientes con patologías del retropié como fasciopatía plantar, pie cavo o colapso progresivo del arco.

Según explica Ruiz Escobar, “muchos pacientes conviven con dolor crónico o limitaciones funcionales que pueden resolverse con un análisis biomecánico adecuado y un tratamiento conservador bien diseñado. La tecnología actual nos permite personalizar cada ortesis y ajustar el tratamiento a la actividad, la edad y las necesidades reales de cada persona”.

Tecnología avanzada al servicio del paciente

La consulta incorpora escaneado digital del pie, diseño activo de ortesis con control preciso de densidades y zonas de descarga, y procedimientos ambulatorios bajo anestesia local para tratar lesiones dolorosas y recurrentes. Esta combinación de tecnología y experiencia clínica permite ofrecer soluciones más eficaces, menos invasivas y con tiempos de recuperación más cortos.

El Dr. Al-Raies subraya que “la incorporación de esta consulta fortalece la coordinación entre podología y traumatología, lo que se traduce en diagnósticos más completos y tratamientos más eficaces. Nuestro objetivo es que cada paciente reciba la mejor opción terapéutica en el momento adecuado”.

Una unidad de referencia en cirugía del pie y tobillo

En este sentido, cabe destacar que el Hospital Vithas Valencia Turia cuenta con una Unidad de Pie y Tobillo, coordinada por el Dr. Rodrigo Díaz, especialista en cirugía del pie y referente en el abordaje quirúrgico de deformidades complejas, patología deportiva y secuelas traumáticas. Con una amplia experiencia en técnicas mínimamente invasivas y cirugía reconstructiva, el Dr. Díaz combina su actividad asistencial con la docencia y la participación en foros científicos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los profesionales de referencia en esta subespecialidad.

De esta forma, la incorporación de la nueva consulta de Podología permitirá una coordinación más estrecha entre el tratamiento conservador y el quirúrgico, ofreciendo al paciente un circuito asistencial más completo y eficiente.