Código electrónico: Un año de la digitalización de las farmacias valencianas

Cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que invita a reflexionar no solo sobre los grandes retos sanitarios globales, sino también sobre aquellas transformaciones silenciosas que, desde lo cotidiano, mejoran la calidad vida de las personas. En este contexto, la digitalización de las farmacias en la Comunitat Valenciana se ha convertido en un ejemplo pionero de cómo la innovación tecnológica puede reforzar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Durante décadas, una escena fue habitual en cualquier farmacia: el farmacéutico, cúter en mano, recortando el cupón precinto de cada medicamento para pegarlo posteriormente en una hoja que justificara su dispensación. Este sistema, implantado en los años sesenta, formaba parte del engranaje burocrático de la sanidad pública. Sin embargo, hoy forma parte del pasado.

Desde hace un año, las 2.485 farmacias de la Comunitat Valenciana implantaron el código electrónico, un sistema pionero en España que, además de eliminar la práctica de recortar las cajas de medicamentos, ha reforzado la seguridad de los pacientes y ha reducido la carga administrativa de los farmacéuticos, tiempo que ahora se le puede dedicar a la atención directa del paciente.

Cabe recordar que el programa se inició en septiembre de 2024 en Castellón con la implantación de este sistema digital en las cerca de 300 oficinas de farmacia que hay en esta provincia, en diciembre de 2024 se incorporaron al proyecto las más de 800 oficinas de farmacia de Alicante y en febrero de 2025 culminó la implantación del proyecto en las 1.240 oficinas de farmacia de Valencia.

Con este sistema digital se ha evitado el uso de 54 millones de folios y 5 millones de euros dirigidos a cortar el código de barras. / Germán Caballero

Durante este año de implementación del sistema en las tres provincias, también se ha mejorado el impacto medioambiental al evitar el uso de 54 millones de folios y 5 millones de euros que se usaban al cortar el código de barras de 113 millones de fármacos, según los datos de la Conselleria de Sanidad ofrecidos en el primer trimestre de 2026.

Caso de alerta sanitaria

Otro de los beneficios que aporta este nuevo sistema más tecnológico, es la respuesta de las farmacias en caso de alerta sanitaria respecto a algún medicamento. Así, con una alerta, Sanidad puede identificar a los pacientes que han adquirido la medicación y pueden ser avisados bien desde su farmacia habitual, o bien desde su centro de salud. Si además el paciente hubiera ingerido el medicamento en mal estado, Sanidad podrá ver la inicidencia que pueda tener, aumentando así la seguridad de las personas y la trazabilidad tanto de pacientes como de medicamentos.

De este modo, la seguridad del paciente, uno de los pilares fundamentales del Día Mundial de la Salud, sale reforzada tras el cambio de recortar el cupón de los medicamentos al código electrónico.

Otro aspecto clave es la mejora en la experiencia del usuario. Aunque para muchos pacientes el cambio puede parecer casi imperceptible, sí se traduce en una mayor rapidez en la dispensación y en una atención más ágil. La desaparición del "corte" en las cajas de medicamentos simboliza, en cierto modo, el paso de una sanidad analógica a una digital.

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Así, la implantación del código electrónico en las farmacias de la Comunitat Valenciana representa un avance significativo hacia un sistema sanitario más moderno, eficiente y seguro. Este cambio no solo ha permitido eliminar prácticas obsoletas y reducir la carga administrativa de los profesionales, sino que también ha mejorado la atención al paciente, la capacidad de respuesta ante alertas sanitarias y el impacto medioambiental. Así, esta transformación digital, aunque discreta en lo cotidiano, refleja cómo la innovación puede fortalecer los pilares fundamentales de la salud pública y mejorar la calidad de vida de la sociedad.