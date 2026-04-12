IMED Hospitales lanza IMED Activa, una unidad pionera que integra deporte y salud en Valencia

IMED Hospitales ha dado un paso más en su apuesta por la medicina preventiva y personalizada con la puesta en marcha de IMED Activa, una innovadora unidad que integra bajo un mismo techo distintas disciplinas vinculadas al ejercicio, la recuperación y el bienestar. El objetivo: cambiar el paradigma tradicional de la atención sanitaria hacia un modelo centrado en la prevención y la mejora de la calidad de vida.

La iniciativa fue presentada por Diego Belarte Molina, quien explicó que el nuevo enfoque “busca una visión global de la salud basada en el movimiento, no en la reacción ante el problema”. Esta filosofía sitúa al paciente en el centro de un proceso continuo que abarca desde la prevención hasta el rendimiento deportivo y la recuperación de lesiones.

Un modelo integral con múltiples especialidades

Uno de los aspectos diferenciales de IMED Activa es la integración de servicios que habitualmente operan de forma independiente. En un mismo espacio hospitalario conviven áreas como fisioterapia avanzada, readaptación, ejercicio físico, medicina deportiva, cardiología deportiva, biomecánica, nutrición, podología y medicina hiperbárica. Todo ello con acceso a tecnología diagnóstica y equipamiento especializado.

La unidad se estructura en tres grandes áreas:

Estilo de vida : orientada a personas que buscan mejorar su bienestar mediante el movimiento, incluso sin patología previa.

: orientada a personas que buscan mejorar su bienestar mediante el movimiento, incluso sin patología previa. Rendimiento : dirigida a deportistas profesionales y amateurs que desean optimizar su desempeño.

: dirigida a deportistas profesionales y amateurs que desean optimizar su desempeño. Área médico-sanitaria: centrada en el tratamiento integral de lesiones y patologías mediante programas personalizados y escuelas de salud específicas.

IMED promueve una transición hacia hacia un modelo centrado en la prevención y la mejora de la calidad de vida. / ED

De la medicina reactiva a la prevención activa

El planteamiento de IMED Activa supone un cambio cultural en la relación del paciente con su salud. Frente al modelo tradicional, basado en acudir al médico cuando aparece el problema, esta unidad promueve un enfoque proactivo. Según Belarte, “cuando vienes a prevenir, trabajamos de forma global para que ese problema no aparezca o no vuelva”.

Este modelo no solo busca mejorar los resultados clínicos a largo plazo, sino también reducir recaídas y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.

Trabajo coordinado y paciente protagonista

Otro de los pilares de IMED Activa es el trabajo en equipo. Médicos, fisioterapeutas y especialistas en ejercicio colaboran de forma constante, compartiendo información para diseñar planes personalizados y optimizar los tiempos de recuperación.

Además, la unidad apuesta por un paciente activo, implicado en su propio proceso de salud. La adherencia a los programas se refuerza mediante motivación, hábitos saludables y propuestas adaptadas a cada perfil. “La salud es movimiento. Hay que estar activo diariamente”, afirmó Belarte al respecto.

Tecnología y equipamiento de última generación

Las instalaciones están diseñadas para integrar tratamiento, entrenamiento y diagnóstico. Disponen de tecnología de fisioterapia avanzada —como ecografía, diatermia, magnetoterapia o presoterapia—, sistemas de valoración funcional, equipamiento de fuerza y maquinaria cardiovascular para la recuperación aeróbica.

Los centros de IMED cuentan con cámaras hiperbáricas. / ED

Disponible en dos centros de Valencia

IMED Activa ya está operativa en dos centros de la red en la ciudad: Hospital IMED Colón y Hospital IMED Valencia. Ambos espacios están preparados para ofrecer esta nueva propuesta de salud activa, que refuerza el compromiso del grupo con una medicina más coordinada, preventiva y orientada al bienestar sostenible.

Con este lanzamiento, IMED Hospitales redefine el concepto de salud, entendida no como un estado puntual, sino como un proceso continuo en el que el movimiento juega un papel esencial.