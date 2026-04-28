Una pareja transforma su vida con el programa de pérdida de peso de Vithas Alzira

La historia de Laura y José -nombres figurados a petición de los protagonistas de esta historia-, de 44 y 43 años respectivamente, ambos vecinos de Alzira, es la de un cambio compartido que ha ido mucho más allá de lo físico. Este matrimonio decidió dar un paso adelante en noviembre y apostar por su salud de la mano del Centro Médico Vithas Alzira. Hoy, apenas unos meses después, los resultados son evidentes: él ha perdido más de 40 kilos -pasando de 140 a 99- y ella ha reducido su peso en 25 kilos.

«Me ha cambiado la vida, la ropa, la forma de caminar, el día a día», resume José, que reconoce que el proceso ha supuesto un antes y un después en su rutina y en su bienestar. En el caso de Laura, la pérdida de peso también ha tenido un impacto directo en su calidad de vida, permitiéndole recuperar energía y confianza en sí misma.

El punto de partida fue una consulta con el doctor Juan Carlos Montalvá, coordinador del centro, quien desde el primer momento les transmitió confianza. «Voy a hacer magia con vosotros», les dijo. Y, como ambos reconocen ahora, lo consiguió. Desde enero, cuando comenzaron a notar los primeros cambios visibles, su motivación no ha dejado de crecer.

Un programa integral y personalizado

Su evolución se enmarca dentro del Programa Integral de Pérdida de Peso impulsado por el centro, una iniciativa diseñada para ofrecer un acompañamiento médico completo, seguro y personalizado durante seis meses a pacientes que inician tratamiento farmacológico.

El programa combina una valoración metabólica completa con seguimiento nutricional y apoyo psicológico, abordando la obesidad desde una perspectiva multidisciplinar. «La obesidad no debe entenderse únicamente como un problema estético, sino como una enfermedad crónica compleja que afecta al metabolismo, al sistema cardiovascular y al bienestar psicológico del paciente», explica el doctor Juan Carlos Montalvá.

El cambio de José, vecino de Alzira. / Vithas

En este sentido, el especialista destaca la importancia del enfoque integral: «Estos tratamientos farmacológicos han supuesto un avance importante, pero deben utilizarse siempre bajo supervisión médica y dentro de un plan estructurado. No se trata solo de perder peso, sino de hacerlo de forma segura y sostenible».

El proceso comienza con un estudio inicial completo que incluye analítica y ecografía abdominal para conocer el estado metabólico del paciente y personalizar el tratamiento. «Antes de iniciar cualquier intervención es fundamental evaluar en profundidad al paciente. Esto nos permite adaptar el abordaje y mejorar los resultados», añade Montalvá.

A partir de ahí, el programa contempla un seguimiento durante seis meses con consultas mensuales de nutrición, control metabólico continuo y apoyo psicológico en distintas fases del proceso. «El cambio de hábitos y la gestión emocional son claves para mantener los resultados a largo plazo. La experiencia nos demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando combinamos tratamiento médico, educación nutricional y apoyo psicológico», subraya.

El cambio de Laura, vecina de Alzira. / Vithas

Para Laura y José, este acompañamiento ha sido determinante. Más allá de los kilos perdidos, ambos coinciden en que han ganado salud, bienestar y una nueva forma de afrontar el día a día. Su historia refleja cómo un abordaje adecuado y a tiempo puede transformar no solo el cuerpo, sino también la vida de las personas.

Desde el grupo Vithas insisten en la necesidad de cambiar la percepción social de la obesidad y tratarla como lo que es: una enfermedad que requiere atención profesional. «Debemos desestigmatizar la obesidad y abordarla desde la evidencia científica y el acompañamiento médico. Pedir ayuda es el primer paso hacia un cambio real», concluye el doctor Montalvá.

Con iniciativas como esta, Vithas refuerza su compromiso con la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento integral de la obesidad, situando al paciente en el centro de un proceso diseñado para mejorar su salud y su calidad de vida de forma sostenible.

Teléfono de contacto (Asesora Personal en Salud): +34699512428