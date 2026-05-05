El inicio precoz de la lactancia favorece el desarrollo inmunológico del recién nacido

Las primeras horas tras el nacimiento constituyen un momento decisivo para el inicio de la lactancia materna. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Matrona que se celebra hoy 5 de mayo, el Hospital Quirónsalud Valencia pone en valor el papel fundamental de estas profesionales en el acompañamiento a la madre y al recién nacido en ese periodo clave, donde se sientan las bases de una lactancia satisfactoria.

“Las primeras horas de vida son una auténtica ventana de oportunidad biológica. El recién nacido está especialmente preparado para buscar el pecho, reconocer el olor de su madre y comenzar a succionar de forma espontánea”, explica Noelia Planells, jefa del Servicio de Matronas del Hospital Quirónsalud Valencia. “Si facilitamos ese primer contacto, aumentan significativamente las probabilidades de que la lactancia materna se establezca correctamente y se mantenga en el tiempo”.

Uno de los pilares fundamentales en este proceso es el contacto piel con piel inmediato tras el parto. “Se trata de una intervención sencilla, pero con un impacto enorme. Permite al bebé adaptarse mejor al entorno, estabilizar sus constantes vitales y reducir el estrés, además de facilitar un agarre espontáneo al pecho”, señala Planells. Este primer contacto no solo tiene beneficios físicos, sino también emocionales, ya que contribuye a fortalecer el vínculo madre e hijo desde el primer momento.

Lactancia precoz y salud intestinal, una inversión a largo plazo

“La lactancia materna desde las primeras horas de vida no solo cubre las necesidades nutricionales del recién nacido, sino que actúa como un auténtico modulador de su sistema inmunológico”, explica el doctor Sergio Negre, jefe del Servicio de Pediatría y especialista en Gastroenterología Infantil. “El calostro es un fluido biológico único, extremadamente rico en inmunoglobulinas y compuestos bioactivos que ayudan a proteger al bebé en un momento en el que su sistema inmune aún es inmaduro”.

En este sentido, el especialista destaca el papel de los oligosacáridos de la leche humana (HMOs), que “funcionan como prebióticos selectivos, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino del recién nacido y contribuyendo a la formación de una microbiota intestinal saludable desde el inicio”.

“Esta colonización intestinal temprana es clave, porque influye directamente en cómo el sistema inmunitario aprende a diferenciar lo que es propio de lo que no lo es”, señala el doctor Negre. “Sabemos que componentes como la 2’-fucosillactosa o la lacto-N-tetraosa ayudan a reforzar la barrera intestinal, dificultan la adhesión de patógenos y modulan la respuesta inflamatoria, lo que se traduce en un menor riesgo de desarrollar alergias alimentarias en el futuro”.

Por ello, insiste, “iniciar la lactancia en la primera hora de vida permite aprovechar al máximo este momento de especial receptividad del intestino del recién nacido. Es una oportunidad única para influir de manera positiva en su salud presente y futura”.

Establecimiento de la lactancia en caso de cesárea o parto complicado

El acompañamiento de la matrona cobra aún más relevancia en situaciones como cesáreas, partos complicados o bebés prematuros. “En estos casos, el abordaje debe ser más activo y adaptado. Siempre que sea posible, facilitamos la piel con piel en cesárea incluso en el quirófano y ayudamos a encontrar posturas que resulten cómodas para la madre”, indica Planells.

En el caso de los recién nacidos con dificultades de succión o prematuridad, puede ser necesario recurrir a técnicas como la extracción de leche o el método canguro, manteniendo siempre el objetivo de favorecer la lactancia materna.

El acompañamiento permanente de la matrona en esta situación y, de forma global, en todo el proceso de embarazo, parto y posparto, siempre al lado de la mujer, se enmarca en el compromiso de Quirónsalud con la humanización como pieza clave y motor del cambio en la atención al paciente, apostando por un cuidado integral de las personas que tenga en cuenta todas sus necesidades, tanto médicas como emocionales y sociales, con un modelo asistencial centrado en ofrecer una atención sanitaria más humana, cercana y eficiente.