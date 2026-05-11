Vithas Valencia Turia impulsa la atención especializada para pacientes oncológicos que buscan una segunda opinión

El Hospital Vithas Valencia Turia ha puesto en marcha una línea de atención específica dirigida a pacientes oncológicos que buscan una segunda opinión médica y una valoración clínica más cercana y personalizada. El objetivo es ofrecer una revisión rigurosa del diagnóstico, resolver dudas y acompañar al paciente en la toma de decisiones en un momento en el que se encuentra especialmente vulnerable.

En España, el cáncer continúa siendo una de las principales preocupaciones de salud pública. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2026 se diagnosticarán 301.184 nuevos casos, un 2% más que el año anterior. Entre los tumores más frecuentes se encuentran los de colon y recto, mama, pulmón y próstata.

En este contexto, cada vez más pacientes solicitan una segunda opinión para contrastar diagnósticos, conocer otras opciones de tratamiento o recibir explicaciones más claras sobre su situación clínica.

Según el responsable de la consulta de Oncología Médica del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Javier Perea, “muchos pacientes llegan con incertidumbre o con la sensación de no haber tenido tiempo suficiente para comprender su diagnóstico. La necesidad de información comprensible y el deseo de sentirse parte activa de las decisiones sobre su salud, han hecho que la segunda opinión se convierta en una opción cada vez más habitual. Nuestro compromiso es revisar su caso con rigor, explicarles las opciones disponibles y acompañarles en cada paso del proceso”.

Así, la consulta de Oncología Médica del Hospital Vithas Valencia Turia, integrada en el Instituto Oncológico Vithas (IOV), se ha diseñado para ofrecer un enfoque diferencial basado en la claridad informativa, la accesibilidad y la coordinación entre especialidades. Las consultas se orientan a resolver dudas y explicar de forma comprensible las alternativas terapéuticas, y se prioriza la rapidez en la atención para aquellos pacientes que necesitan una valoración ágil. Además, el trabajo conjunto con servicios como radiología, cirugía, medicina interna y psicología permite abordar cada caso desde una perspectiva integral, garantizando una visión completa del proceso oncológico.

Con esta iniciativa, el Hospital Vithas Valencia Turia busca consolidarse como un espacio de referencia para quienes necesitan una segunda opinión experta, una explicación clara de su diagnóstico y un acompañamiento clínico cercano durante todo el proceso oncológico.