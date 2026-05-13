Affidea participará en el Congreso SERAM 2026 con un simposio sobre inteligencia artificial, valor clínico y experiencia del paciente

Affidea participará en el próximo congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), que se celebrará en Valencia del 20 al 23 de mayo, reforzando así su compromiso con la innovación clínica, el desarrollo profesional y el futuro de la radiología.

Uno de los principales hitos de la participación de Affidea en SERAM será la celebración del simposio “Radiología con impacto: inteligencia artificial validada, valor clínico y experiencia del paciente”, un encuentro en el que expertos del grupo abordarán algunos de los grandes retos y oportunidades que están transformando la especialidad.

El simposio estará moderado por Pedro Bustillo Busalacchi, director Médico de Affidea España, y Pilar Manchón Gabás, directora Médica Regional. Durante la sesión, Rocco Barone, AI Manager Corporate de Affidea, ofrecerá la ponencia “Inteligencia artificial en radiología: de la promesa a la práctica clínica validada”, centrada en la aplicación real y segura de la IA en los entornos clínicos y en cómo estas herramientas están contribuyendo a mejorar la eficiencia y la calidad diagnóstica.

Por su parte, Rosana Santos, Group Clinical Education Scientific Leader de Affidea, presentará la charla “Radiología basada en el valor: medir lo que realmente importa”, en la que profundizará en la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales centrados en resultados clínicos, experiencia del paciente y sostenibilidad sanitaria.

Apuesta por el desarrollo del talento

Además, Affidea contará con un espacio propio en el congreso donde acercará a los profesionales asistentes su modelo médico y su apuesta por el desarrollo del talento sanitario en un entorno de innovación, subespecialización y excelencia clínica.

El stand reunirá a destacados radiólogos del grupo en España junto a Eduardo Blázquez, Group Chief HR Officer de Affidea, con el objetivo de compartir la visión internacional de la compañía sobre desarrollo profesional y nuevas formas de ejercicio de la radiología dentro de una red médica presente en distintos países europeos.

Los asistentes podrán conocer de primera mano el modelo de trabajo de Affidea en Iberia – mercado de España y Portugal-, basado en la colaboración entre centros, la flexibilidad, la telerradiología y la actividad presencial, así como las oportunidades de crecimiento y subespecialización dentro de una compañía en expansión, comprometida con la calidad asistencial, la innovación tecnológica y la cercanía al paciente.

Con su participación en SERAM 2026, Affidea refuerza su compromiso con una radiología innovadora, basada en la evidencia y centrada en el paciente, así como con el impulso de entornos profesionales que favorezcan la excelencia clínica, el desarrollo médico y la colaboración internacional.