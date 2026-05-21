Piedras en el riñón: por qué aumentan los casos y cómo el láser Holmio revoluciona su tratamiento en Valencia.

El dolor de un cólico nefrítico está considerado por muchos pacientes como uno de los más intensos que se pueden sufrir. Aparece de forma repentina, suele localizarse en la zona lumbar y puede irradiarse hacia el abdomen o la ingle. Detrás de ese episodio, en muchas ocasiones, se encuentra un problema cada vez más frecuente: la litiasis urinaria, conocida popularmente como piedras en el riñón.

Los especialistas alertan de que esta patología urológica está aumentando en los últimos años debido a factores como la deshidratación —especialmente en territorios con altas temperaturas como la Comunitat Valenciana—, determinados hábitos alimentarios y algunos trastornos metabólicos. Aunque tradicionalmente se asociaba más a los hombres, cada vez afecta a pacientes de ambos sexos y de diferentes edades.

“El cólico renal es el síntoma más conocido, pero no es el único”, explica el doctor Juan José Monserrat, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Valencia. “También puede manifestarse con sangre en la orina, infecciones urinarias recurrentes, molestias lumbares o sensación de presión abdominal”.

Un problema cada vez más frecuente

Los cálculos urinarios se forman cuando determinadas sustancias presentes en la orina, como el calcio, el ácido úrico o el oxalato, se concentran y cristalizan. En algunos casos, las piedras son pequeñas y pueden expulsarse de forma natural con hidratación y tratamiento médico. Sin embargo, cuando aumentan de tamaño o bloquean el paso de la orina, la situación puede complicarse.

Los expertos recuerdan que no tratar una piedra a tiempo puede provocar infecciones, obstrucción urinaria e incluso afectar a la función renal. Por eso, ante síntomas persistentes, los urólogos recomiendan acudir al especialista para valorar el tratamiento más adecuado.

En la Comunitat Valenciana, donde durante buena parte del año las temperaturas elevadas favorecen la deshidratación, mantener una correcta ingesta de agua se convierte en una de las principales medidas de prevención.

El avance del láser Holmio

En los últimos años, uno de los mayores avances en el tratamiento de la litiasis urinaria ha sido la incorporación del láser Holmio, una tecnología que permite fragmentar los cálculos con gran precisión y de forma mínimamente invasiva.

En el Hospital Quirónsalud Valencia, esta técnica se ha consolidado como una de las principales herramientas para tratar piedras localizadas en el riñón, el uréter o la vejiga.

“El láser Holmio actúa directamente sobre el cálculo mediante impulsos de energía que lo fragmentan en partículas muy pequeñas”, señala Monserrat. “En muchos casos incluso conseguimos pulverizar completamente la piedra, facilitando su eliminación posterior”.

El Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Valencia cuenta con la tecnología del láser Holmio. / ED

Una de sus principales ventajas es que actúa sobre el cálculo sin generar daños significativos en los tejidos cercanos, lo que reduce riesgos y mejora la recuperación.

¿Qué pacientes pueden beneficiarse?

El tratamiento con láser Holmio está indicado en diferentes perfiles de pacientes.

Por ejemplo, en personas con piedras renales que no pueden expulsarse de forma espontánea o que generan dolor recurrente. También en pacientes con cálculos alojados en el uréter, donde el bloqueo de la orina puede desencadenar episodios de dolor muy intenso.

Además, esta tecnología resulta especialmente útil en piedras de gran tamaño o con una composición especialmente dura, que presentan más dificultades para otros tratamientos convencionales.

Los especialistas también destacan su utilidad en pacientes con infecciones urinarias recurrentes o con episodios repetidos de litiasis.

Cómo se realiza la intervención

Uno de los aspectos más valorados por los pacientes es que se trata de una técnica mínimamente invasiva.

La intervención se realiza mediante procedimientos endoscópicos, sin necesidad de realizar incisiones externas. El urólogo introduce instrumentos muy finos a través de las vías urinarias naturales para acceder a la vejiga, el uréter o el riñón.

Gracias a la ureteroscopia flexible de última generación, el especialista puede visualizar directamente el cálculo mediante cámaras de alta definición y actuar con precisión incluso en zonas complejas.

La deshidratación contribuye a aumentar el riesgo de padecer litiasis urinaria. / ED

Una vez localizada la piedra, el láser la fragmenta en pequeñas partículas que posteriormente se extraen o se eliminan de forma natural a través de la orina.

La cirugía suele realizarse bajo anestesia y, en muchos casos, permite que el paciente reciba el alta hospitalaria en menos de 24 horas.

Menos dolor y recuperación más rápida

Frente a técnicas más antiguas, como la litotricia extracorpórea por ondas de choque, el láser Holmio ofrece importantes ventajas clínicas.

Permite una mayor precisión, reduce el sangrado, minimiza el dolor postoperatorio y disminuye la necesidad de nuevas intervenciones al lograr una eliminación más eficaz del cálculo.

“Muchos pacientes pueden retomar su actividad habitual en pocos días”, apunta el doctor Monserrat.

Tecnología y experiencia en Valencia

El Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Valencia ha apostado por la cirugía mínimamente invasiva y por incorporar tecnología avanzada para abordar este tipo de patologías.

Además del tratamiento, el equipo también trabaja en la prevención de futuras recurrencias, analizando cada caso de forma individualizada para reducir el riesgo de que las piedras vuelvan a aparecer.

En una patología tan dolorosa y frecuente como la litiasis urinaria, los especialistas insisten en un mensaje claro: la prevención es clave, pero cuando las piedras aparecen, contar con tecnología avanzada y un equipo especializado puede marcar la diferencia en la recuperación del paciente.

Para más detalles, puedes acceder a la web del Hospital Quirónsalud Valencia y solicitar más información.