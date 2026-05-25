Vithas Valencia 9 de Octubre incorpora el robot Da Vinci a la unidad de cirugía bariátrica

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre mantiene su firme apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la cirugía. A las especialidades de cirugía general y urología, se suma la cirugía bariátrica robótica de la mano de la Dra. Raquel Alfonso, coordinadora de la Unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y con una amplia trayectoria en cirugía bariátrica así como en el uso del robot Da Vinci.

La Unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica del hospital cuenta con una amplia experiencia en cirugía bariátrica, avalada por la realización de numerosas intervenciones a lo largo de los últimos años y por una trayectoria clínica sólida en el abordaje integral de la obesidad y sus patologías asociadas. La aplicación de la cirugía robótica en numerosas intervenciones ha permitido dar un salto cualitativo en precisión, seguridad y recuperación del paciente.

“La combinación de una tecnología tan avanzada con un equipo con amplia experiencia en cirugía bariátrica nos permite ofrecer procedimientos muy seguros, precisos y con una recuperación especialmente rápida”, señala la especialista. Gracias a esta técnica, las intervenciones por ejemplo de bypass gástrico con el sistema robótico tienen una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos, con mínimos niveles de dolor postoperatorio. El paciente puede levantarse y comenzar la ingesta de líquidos apenas cuatro horas después de la cirugía y recibe el alta hospitalaria al día siguiente, pudiendo retomar su vida cotidiana de forma muy precoz.

La cirugía bariátrica está indicada para pacientes con un índice de masa corporal superior a 35 o con enfermedades asociadas a la obesidad que no han respondido a otros tratamientos. Su objetivo es reducir la capacidad gástrica y modificar la absorción intestinal, favoreciendo una pérdida de peso eficaz y sostenida en el tiempo, con una mejora significativa de patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión o la apnea del sueño.

Dra. Raquel Alfonso, coordinadora de la Unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre. / Vithas

“La cirugía robótica aporta una visión tridimensional, mayor libertad de movimiento y una precisión milimétrica, aspectos especialmente relevantes cuando se trabaja con pacientes con obesidad”, explica la Dra. Alfonso. “Pero este avance tecnológico alcanza su máximo potencial cuando se aplica desde la experiencia: la pericia del equipo, adquirida tras años de práctica y numerosos procedimientos, es clave para minimizar riesgos y optimizar los resultados” confirma la especialista.

El sistema Da Vinci elimina el temblor de la mano, permite suturas más seguras y reduce el sangrado, lo que se traduce en menos complicaciones y una recuperación más rápida. Todo ello refuerza la seguridad de un procedimiento que ya de por sí exige un alto grado de especialización. “Por otro lado, la estabilidad del robot reduce la agresión a la pared abdominal, haciendo que la cirugía sea prácticamente indolora”, subraya la profesional.

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre reafirma su compromiso con una cirugía mínimamente invasiva basada no solo en la innovación tecnológica, sino también en la experiencia clínica, la formación continua y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para ofrecer una atención de máxima calidad a los pacientes con obesidad.

Unidad de Cirugía Endocrina y de la Obesidad

La Dra. Raquel Alfonso, junto al Dr. Raúl Cánovas, ambos miembros de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), dirigen la Unidad de Cirugía Endocrina y de la Obesidad del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre. Se trata de una unidad multidisciplinar con amplia experiencia quirúrgica, especializada en el tratamiento de patologías de tiroides, cáncer tiroideo, paratiroides, glándulas suprarrenales y obesidad, aplicando técnicas mínimamente invasivas que permiten, en muchos casos, procedimientos ambulatorios con excelentes resultados clínicos.