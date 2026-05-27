Ignacio Muñoz (Ribera IMSKE): «La alta especialización y la rapidez asistencial son clave»

Cintillo Foro Salud 2026. / ED

En un contexto en el que la Medicina avanza hacia modelos cada vez más especializados, el hospital Ribera IMSKE se posiciona como un referente en Valencia en el diagnóstico y tratamiento del sistema musculoesquelético.

Su enfoque integral, la apuesta por la tecnología de vanguardia y un equipo altamente cualificado permiten ofrecer una atención ágil y precisa, tanto a pacientes generales como a deportistas profesionales o amateurs.

Hablamos con su director médico, el doctor Ignacio Muñoz, sobre las claves de este modelo asistencial. Muñoz es traumatólogo y cuenta con una dilatada carrera profesional en la que ha colaborado con deportistas del más alto nivel como Juan Carlos Ferrero, David Ferrer o Maria Sharapova entre otros.

Ha formado parte del equipo médico de la Real Federación Española de Tenis, del equipo de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, de la America´s Cup y del equipo médico del Valencia Basket. Además, Ribera IMSKE es el servicio médico oficial del Levante UD desde la temporada 2023-2024.

Ribera IMSKE es un hospital monográfico poco habitual. ¿Qué aporta este modelo al paciente?

La especialización es nuestro principal valor diferencial. Al centrarnos exclusivamente en el sistema musculoesquelético, conseguimos concentrar conocimiento, experiencia instalaciones punteras y tecnología en un mismo espacio. Esto nos permite ofrecer diagnósticos más precisos, tratamientos más eficaces y una atención mucho más coordinada.

Ribera Salud ofrece atención especializada para deportistas profesionales y amateurs. / M. Á. Montesinos

¿Qué tipo de patologías y pacientes atienden habitualmente?

Tratamos desde patologías degenerativas, como artrosis, hasta lesiones traumáticas o deportivas. Atendemos a población general, pero también a deportistas profesionales o amateurs. Esa combinación es muy enriquecedora, porque nos permite trasladar avances y protocolos del deporte de élite a cualquier paciente. Nuestro objetivo es que el paciente reanude su actividad habitual lo antes posible.

Precisamente, trabajar con deportistas de alto nivel implica una gran exigencia. ¿Cómo se afronta?

El deporte de élite requiere rapidez y máxima precisión. Los tiempos de recuperación son críticos, y eso nos obliga a estar en constante actualización. Trabajamos con equipos multidisciplinares y aplicamos técnicas avanzadas para acortar plazos sin comprometer la seguridad ni los resultados. Sabemos que gran parte del éxito de un deportista radica en su salud y ahí juega un gran papel la prevención de la lesión, y la recuperación cuando ésta llega. Y salud con un enfoque integral, donde también cuidamos la alimentación o la salud mental, tan importante o más que la salud física en un deportista.

La rapidez en la atención es uno de los aspectos más valorados. ¿Cómo logran esos tiempos?

Al ser un hospital especializado, podemos optimizar todos los circuitos. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, todo está diseñado para ser ágil. Esto reduce listas de espera y permite actuar antes, algo fundamental en muchas lesiones musculoesqueléticas.

¿Qué papel juega la tecnología en este modelo asistencial?

Es esencial. Contamos con equipamiento de última generación en diagnóstico por imagen, quirófanos y rehabilitación. Pero lo más importante es el equipo humano: profesionales altamente cualificados que saben sacar el máximo partido a esa tecnología.

El doctor Ignacio Muñoz atiende a un paciente en la Clínica Ribera Mestalla. / M. Á. Montesinos

El hospital destaca también por sus instalaciones. ¿Qué elementos marcan la diferencia?

Está diseñado específicamente para este tipo de patologías. Disponemos de quirófanos avanzados, áreas de rehabilitación integral y espacios pensados para el seguimiento completo del paciente. Contamos con una piscina para rehabilitación acuática, que es la única de este tipo en la ciudad de Valencia. Todo contribuye a mejorar la experiencia y los resultados.

Además, cuentan con el apoyo de la clínica Ribera Mestalla. ¿Cómo se complementan ambos centros?

Ribera Mestalla nos permite acercar la atención al centro de la ciudad. Es una clínica moderna, muy accesible, donde realizamos consultas, pruebas diagnósticas y seguimiento. Compartimos profesionales, lo que garantiza continuidad asistencial y el mismo nivel de calidad. Además, hemos ampliado con otras especialidades, lo que nos permite poder ofrecer una mayor cobertura asistencial.

¿Qué objetivos se marca Ribera IMSKE a medio plazo?

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Seguir creciendo como referente en el tratamiento del aparato locomotor, apostando por la innovación, la especialización y el talento. Creemos que el presente y futuro de la medicina está en la superespecialización porque así lo necesita el paciente. Y nuestro objetivo es adelantarnos a las necesidades de los pacientes.