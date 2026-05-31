«Trabajamos para optimizar la experiencia de nuestros pacientes»

Cintillo Foro Salud 2026. / ED

El Hospital Vithas Valencia Turia ha cumplido un año con un crecimiento rápido y sostenido, algo poco habitual en centros de nueva apertura. ¿Cómo describiría la evolución del centro en este año y qué factores han sido determinantes en su crecimiento?

La apertura de un hospital no es algo que ocurra todos los días y, en el caso de Vithas, supone siempre un compromiso claro con la accesibilidad y la calidad asistencial. Aunque se hagan previsiones, lo cierto es que evolución e incertidumbre van de la mano. Sin embargo, ya hemos cumplido un año y estamos muy contentos de cómo se han ido sucediendo las cosas. Estamos donde queríamos estar y eso ha sido, sin duda, por el trabajo del gran equipo de profesionales que hemos conseguido reunir. Al final, quienes hacen que un proyecto funcione son las personas.

El centro nació con un modelo centrado en la accesibilidad y la capacidad resolutiva como señas de identidad. ¿Cómo se ha materializado este planteamiento en la práctica diaria?

Desde el principio hemos apostado por construir nuestros procesos y nuestros procedimientos pensando en ser eficaces y eficientes, porque sabemos que eso redunda en la calidad de atención a nuestros pacientes. Entendemos que, más importante que un gran despliegue de tecnología, es la atención bien organizada, y a eso es a lo que nos hemos dedicado desde el primer minuto, a definir bien nuestros circuitos, a simplificar los procesos y a tratar de hacer que la interacción del hospital con nuestros pacientes sea muy fluida. Somos conscientes de que un hospital de nueva apertura implica un proceso de ajuste continuo, y por eso trabajamos cada día para optimizar la experiencia de nuestros pacientes.

Fachada Hospital Vithas Valencia Turia. / N. M.

El hospital ha demostrado una gran capacidad para absorber demanda sin aumentar los tiempos de espera. ¿Qué elementos organizativos han permitido mantener esa accesibilidad sin comprometer la calidad asistencial?

La capacidad para absorber la demanda sin aumentar los tiempos de espera no es fruto de la improvisación, sino de un plan organizativo muy claro desde el inicio. Diseñamos un modelo de crecimiento progresivo que nos permitiera incorporar profesionales conforme la actividad lo fuera requiriendo, garantizando así un desarrollo sostenible y equilibrado del hospital. Este planteamiento se ha sustentado en un equipo de profesionales y mandos intermedios con una gran capacidad organizativa, que han sabido adaptar los recursos disponibles a cada etapa del proyecto. Su compromiso ha sido determinante para mantener la accesibilidad sin comprometer en ningún momento la calidad asistencial.

Desde su perspectiva, ¿qué es lo que más valora la ciudadanía cuando acude al Hospital Vithas Valencia Turia?

Lo primero que suele valorar el ciudadano cuando llega al hospital son las instalaciones. Es un edificio nuevo, muy bien concebido arquitectónicamente, integrado con el entorno y muy funcional. Esa primera impresión es importante, pero lo verdaderamente determinante es lo que ocurre después: el ciudadano recibe una atención excelente. Nuestro esfuerzo se centra en que la experiencia de nuestros pacientes sea la mejor, porque sabemos que lo que hace que alguien vuelva o nos recomiende no es solo un entorno agradable, sino la atención excelente que recibe. Siempre decimos que nuestro reto es converir un edificio, en este caso espectacular, en un verdadero hospital; que lo que valore el ciudadano sea su interacción con nuestros profesionales. Y lo estamos logrando.

¿Qué papel juega la coordinación interna en el funcionamiento del hospital y en la sostenibilidad de su modelo?

La coordinación es la base de nuestro funcionamiento. Cuando los equipos trabajan alineados, los procesos fluyen y la experiencia del paciente mejora de manera natural. Como comentaba antes, para nosotros es fundamental que el paso de cada persona por el hospital sea fluido y eficiente, y eso solo se consigue con una coordinación sólida entre todos los profesionales.

Interior del Hospital Vithas Valencia Turia. / N. M.

La sostenibilidad aparece como un eje estratégico del hospital, tanto en su diseño arquitectónico como en su funcionamiento diario. ¿Cómo se integra esta visión en la toma de decisiones del centro?

En este escaso año de vida que cumplimos hace poco, todos los que trabajamos aquí hemos integrado plenamente el concepto de sostenibilidad. Ser respetuosos con el medio ambiente no solo es imprescindible, sino que a largo plazo también es más eficiente. Por eso, la sostenibilidad -en su dimensión medioambiental, operativa y económica- está siempre presente en la toma de decisiones del comité de dirección.

El hospital acaba de pasar una auditoría externa para obtener, de forma simultánea, tres certificaciones en materia de calidad, seguridad del paciente y gestión medioambiental. ¿Qué supone para el centro lograr estas certificaciones en su primer año de actividad?

Estamos a la espera del resultado final de la auditoría. Obtener estas certificaciones sería para nosotros una enorme satisfacción. Y no por el hecho de poder colgar uno, o tres, certificados en la pared de la sala de juntas. Lo verdaderamente importante es que nuestros profesionales han trabajado desde el primer día con el objetivo de que nuestra actividad se desarrolle con la máxima calidad, con el mayor respeto hacia el entorno y, sobre todo, garantizando la seguridad de nuestros pacientes, que es la razón fundamental por la que estamos aquí. Como decía antes, contamos con un equipo extraordinario que, de confirmarse el resultado, estaría logrando los primeros de muchos reconocimientos que aún están por venir.

Tras un primer año de crecimiento, el hospital entra en una nueva fase en la que se espera consolidación y expansión. ¿Qué prioridades van a marcar la siguiente etapa de desarrollo del hospital y cómo se prepara el centro para consolidar su posición en el ecosistema sanitario valenciano?

Las relaciones en un ecosistema no son sencillas, y menos en el sanitario. Estamos en un momento muy convulso, con una sanidad pública que ha sido magnífica pero que empieza a ponerse en entredicho por los ciudadanos, y también por los profesionales (algo que no pasaba hace pocos años). Una sanidad privada que crece, tanto en aseguramientos como en provisión, sobre todo en nuestro entorno valenciano. Vasos comunicantes, pero al final una sanidad muy tensionada. Y es ahí donde tenemos que jugar. ¿Cómo? Pues con lo que se ha hecho siempre en salud: tener a los mejores profesionales para que definan los mejores procesos asistenciales y así conseguir que los pacientes nos den su confianza. Sin duda, ese es el eje estratégico por el que debe apostar el hospital en los próximos años: tener los mejores profesionales y organizarlos para dar respuestas rápidas. La capacidad de atracción y retención de profesionales y la capacidad de organización enfocada al paciente van a cambiar la sanidad tal y como la hemos conocido hasta ahora. El que esté preparado para eso será el que se consolide.