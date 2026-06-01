Levante-EMV analiza la transformación sanitaria en la Comunitat Valenciana

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València vive una etapa de crecimiento y transformación en su oferta hospitalaria, con nuevos proyectos, inversiones, servicios especializados y una creciente capacidad asistencial que refuerza su posición como territorio de referencia en el ámbito sanitario. En este contexto, Levante-EMV organiza el próximo miércoles 3 de junio el III Foro Levante Salud, un evento que por tercer año consecutivo volverá a situar la innovación sanitaria en el centro del debate.

En un momento en el que la salud ocupa un lugar central en la agenda social, económica e institucional, el encuentro servirá para poner en valor uno de los grandes activos de la Comunitat Valenciana: la fortaleza de su sistema sanitario y la excelencia de sus profesionales. Así, además de poner en relieve todos los avances logrados y consolidados en el sector, el foro servirá también para analizar cómo garantizar una atención más eficiente, cercana, innovadora y orientada al paciente.

La jornada arrancará a las 10 horas en la sede central de la tecnológica española Zeus, ubicada en la Base 1 de la Marina de València, donde representantes institucionales, directivos hospitalarios, especialistas médicos y empresas líderes del sector se reunirán para analizar los principales retos y transformaciones que afronta la sanidad valenciana.

Un espacio de colaboración

La modernización del sistema sanitario, la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, la investigación biomédica y los nuevos modelos asistenciales orientados al paciente son algunos de los temas que se abordarán durante un encuentro concebido como un espacio de reflexión y colaboración entre administraciones, hospitales, empresas y profesionales.

Entre las entidades participantes figuran Ascires, Ribera Salud, Vithas, Affidea, IMED y Quirónsalud, cuyos responsables compartirán proyectos y avances vinculados a innovación, gestión sanitaria y atención especializada.

La apertura institucional correrá a cargo del secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso Martínez. Tras su discurso, el programa abordará cuestiones como los nuevos abordajes en neurociencias, la relación entre salud y deporte, la sostenibilidad hospitalaria o la experiencia del paciente.

La primera mesa será «Neurociencias Ascires: Nuevos abordajes para patologías complejas», donde participarán el doctor Antonio Gutiérrez, coordinador del Área de Neurociencias de Ascires; la doctora Irene Martínez, jefa del Servicio de Neurología de Ascires y el doctor Guillem Lera, Jefe del Servicio de Psiquiatría de Ascires.

Posteriormente el doctor Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico del Hospital Ribera IMSKE, analizará «la salud detrás del éxito deportivo». Seguirán el doctor Javier Palau Pérez y Patricia Fernández Montesinos, director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia y responsable de Experiencia Paciente del mismo centro respectivamente, que hablarán sobre los nuevos modelos hospitalarios, con especial atención a conceptos como el de la sostenibilidad, la eficiencia o la experiencia del paciente en un hospital de nueva generación.

A continuación el director de operaciones de policlínicos en Affidea Spain, Sergio Ruiz, moderará un diálogo entre el doctor Matías Cioffi, médico especialista en salud digestiva y Andrea Arias, coordinadora de enfermería de Affidea Clínica Tecma.

La siguiente intervención vendrá a cargo de los representantes de Imed. Bajo el título «Demencias y deterioro cognitivo: diagnóstico, acompañamiento y nuevas opciones terapéuticas» dialogarán la jefa de servicio de neurología, la doctora Laura Pérez-Romero Martínez; el jefe de servicio de radiodiagnóstico, el doctor Fernando Aparici Robles; y la adjunta del servicio de Medicina nuclear, la doctora Carolina Castillo Arias.

Para finalizar los coloquios se llevará a cabo la mesa «Cuidar para competir: la fórmula Quirónsalud-Valencia Basket» con el doctor Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Valencia y especialista en cirugía ortopédica y lesiones deportivas, y Víctor Luengo, exjugador internacional de baloncesto y director de Relaciones Institucionales de Valencia Basket. Los profesionales analizarán cómo la medicina deportiva, la prevención de lesiones y la innovación clínica se han convertido en factores decisivos para alcanzar el máximo rendimiento y acelerar el regreso a la competición.

Reconocimiento al IVO

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la entrega del galardón con el que Levante-EMV distingue cada año a profesionales de la salud o a instituciones que representan la excelencia en la atención sanitaria. En esta tercera edición, el reconocimiento será para el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) con motivo de su 50 aniversario.

El foro distinguirá así la trayectoria de una institución considerada referente nacional e internacional en la atención integral al paciente oncológico y en la investigación y tratamiento contra el cáncer.

Desde su nacimiento en 1976, el IVO se ha consolidado como un centro monográfico especializado en la atención al paciente oncológico. Su aportación no se mide solo en avances médicos, investigación, prevención o innovación tecnológica, sino también en la forma de acompañar a miles de pacientes y familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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Reconocer al IVO es reconocer a generaciones de profesionales que han dedicado conocimiento, vocación y sensibilidad a curar, cuidar y ofrecer esperanza. Este galardón pone en valor una institución que ha contribuido decisivamente a mejorar la vida de las personas y a situar a la Comunitat Valenciana como referente en la lucha contra el cáncer.