Vithas reivindica un modelo sanitario centrado en la eficiencia, la calidad y la experiencia del paciente

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

Un año después de su puesta en marcha, los responsables del Hospital Vithas Valencia Turia hicieron balance de su trayectoria en el marco de la tercera edición del Foro Levante Salud, organizado por Levante-EMV. La sostenibilidad, la eficiencia, la calidad asistencial y la experiencia del paciente centraron una mesa redonda en la que reflexionaron sobre el papel que deben desempeñar los hospitales de nueva generación en el sistema sanitario actual.

Bajo el título “Sostenibilidad y eficiencia en un hospital de nueva generación: un año demostrando valor”, la mesa redonda moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, reunió al director gerente del centro, Javier Palau; al director médico, Bader Al-Raies; y a la responsable de Experiencia Paciente, Patricia Fernández, quienes coincidieron en señalar que el principal reto desde la apertura del hospital ha sido consolidar un proyecto asistencial capaz de responder a las necesidades actuales de los pacientes.

Durante el encuentro, Palau destacó que la creación del hospital respondió a la voluntad de completar la oferta sanitaria de la ciudad con un centro moderno, accesible y altamente eficiente. Aunque reconoció la importancia de la tecnología, subrayó que el verdadero valor reside en definir correctamente qué servicios se prestan y cómo se ofrecen. “Lo primero es la seguridad del paciente. Somos sanitarios y atendemos a personas”, señaló.

La eficiencia fue uno de los conceptos más presentes en el debate. Frente a una visión reduccionista asociada únicamente al ahorro, los responsables del hospital defendieron que la verdadera eficiencia consiste en hacer las cosas correctamente desde el primer momento. “Hacer las cosas bien siempre es más barato”, resumió Palau.

Por su parte, Al-Raies explicó que gran parte del trabajo realizado durante este primer año se ha centrado en implantar procesos orientados a la calidad y la mejora continua. Entre ellos destacó el modelo de valoración preoperatoria desarrollado por el centro, concebido para aportar valor clínico al paciente y optimizar los recursos asistenciales. Según indicó, las tres grandes palancas sobre las que se sustenta el proyecto son la eficiencia, la calidad y la accesibilidad.

La experiencia del paciente también ocupó un lugar central en la conversación. Patricia Fernández explicó que el hospital dispone de distintos mecanismos para recoger de forma sistemática la opinión de los usuarios y trasladarla a la gestión diaria. Un comité multidisciplinar analiza mensualmente las sugerencias y necesidades detectadas para poner en marcha acciones de mejora. “Escuchar al paciente es sostenible porque permite dirigir los esfuerzos hacia lo que realmente necesita”, afirmó.

El futuro pasa por compartir datos

Los participantes también abordaron el papel de la sanidad privada dentro del sistema sanitario. En este sentido, Palau defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre los ámbitos público y privado, especialmente en materia de intercambio de información y gestión de recursos. A su juicio, la integración de datos y la coordinación asistencial serán elementos fundamentales para afrontar los retos futuros del sistema.

Finalmente, Al-Raies reflexionó sobre qué define a un hospital de nueva generación. Más allá de la incorporación de equipamiento avanzado o tecnología puntera, señaló que la clave reside en disponer de una gobernanza sólida, basada en el conocimiento, la gestión del dato y la toma de decisiones informadas.

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Tras su primer año de funcionamiento, el Hospital Vithas Valencia Turia reivindica así un modelo que sitúa al paciente en el centro de la organización y que busca equilibrar sostenibilidad, excelencia asistencial y viabilidad económica como pilares de la sanidad del futuro.