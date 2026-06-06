El sector sanitario sitúa la innovación y el paciente en el centro de la transformación

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

La transformación digital, la medicina personalizada, la innovación clínica y la colaboración entre todos los agentes del sistema sanitario marcaron los principales ejes de debate de la tercera edición del Foro Levante Salud, organizado por Levante-EMV y celebrado el pasado miércoles, 3 de junio, en la sede de Zeus by Llyc en València. El encuentro reunió a responsables institucionales, directivos hospitalarios, especialistas médicos y representantes del sector sanitario para analizar los retos presentes y futuros de una sanidad cada vez más tecnológica, pero también más centrada en las personas.

La jornada fue inaugurada por el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad, Bernardo Valdivieso, quien defendió la necesidad de avanzar hacia una atención sanitaria «más predictiva, personalizada, proactiva y participativa». Durante su intervención, situó el dato como uno de los grandes activos estratégicos del sistema sanitario y apostó por aprovechar herramientas como la inteligencia artificial, la genética avanzada o la medicina de precisión para mejorar los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes.

Valdivieso subrayó, además, que los grandes desafíos de la sanidad —desde la sostenibilidad del sistema hasta la captación de talento profesional— solo podrán afrontarse mediante la cooperación entre administraciones, hospitales, empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación. «La sanidad pública y la privada están para encontrarse y para sumar», afirmó.

Tras la apertura institucional comenzaron las distintas mesas y diálogos que conformaron el programa del foro. La primera de ellas, organizada por Ascires bajo el título ‘Neurociencias Ascires: nuevos abordajes para patologías complejas’, permitió conocer algunos de los avances más relevantes que están revolucionando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

El coordinador del Área de Neurociencias de Ascires, el doctor Antonio Gutiérrez; la jefa del Servicio de Neurología, la doctora Irene Martínez; y el jefe del Servicio de Psiquiatría, el doctor Guillem Lera, coincidieron en destacar que el futuro pasa por la integración de especialidades y el uso de terapias avanzadas. Martínez destacó la aparición de nuevos biomarcadores capaces de identificar enfermedades neurodegenerativas con gran precisión, mientras que Gutiérrez puso en valor el liderazgo de València en la aplicación de ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Por su parte, Lera aseguró que la psiquiatría vive una auténtica «eclosión científica» gracias a tecnologías que permiten actuar sobre circuitos cerebrales cada vez mejor conocidos.

La salud detrás del éxito deportivo

La medicina deportiva tuvo también un protagonismo destacado gracias al diálogo protagonizado por el doctor Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico del Hospital Ribera IMSKE. Bajo el título ‘La salud detrás del éxito deportivo’, el especialista explicó cómo muchos de los avances que hoy benefician a la población general nacieron en el ámbito del deporte de élite. Muñoz recordó que «la salud no solo es estar sano, sino tener una capacidad funcional que nos permita desarrollar nuestra actividad y recuperarnos adecuadamente», y defendió una medicina cada vez más preventiva, personalizada y apoyada en la inteligencia artificial.

Sostenibilidad y eficiencia

La sostenibilidad y la eficiencia centraron la mesa organizada por Vithas. El director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia, Javier Palau; el director médico, Bader Al-Raies; y la responsable de Experiencia Paciente, Patricia Fernández, hicieron balance del primer año de funcionamiento del centro. Los tres coincidieron en señalar que la tecnología solo tiene sentido cuando se pone al servicio de una atención segura, accesible y de calidad. «Lo primero es la seguridad del paciente», recordó Palau, mientras Fernández defendió la importancia de escuchar de forma permanente a los usuarios para orientar las decisiones de gestión.

La humanización asistencial fue el eje principal del diálogo promovido por Affidea. Moderados por Sergio Ruiz, director de Operaciones de Policlínicos de Affidea Spain, participaron el especialista en salud digestiva Matías Cioffi y la coordinadora de Enfermería de Affidea Clínica Tecma, Andrea Arias. Los tres defendieron la importancia del acompañamiento, la escucha activa y la prevención como pilares de la atención sanitaria actual. «Lo más importante de una consulta no es el diagnóstico, sino sentirse escuchado, comprendido y acompañado», señaló Ruiz. Arias incidió en que muchos pacientes necesitan hoy orientación ante el exceso de información disponible, mientras que Cioffi resumió una de las claves de la relación médico-paciente: «Valora que lo escuches, que lo mires a los ojos y que le respondas exactamente aquello que le preocupa».

Detección precoz

La mesa organizada por IMED abordó uno de los grandes desafíos del envejecimiento de la población: las demencias y el deterioro cognitivo. La doctora Laura Pérez-Romero, jefa del Servicio de Neurología; la doctora Carolina Castillo, adjunta del Servicio de Medicina Nuclear; y el doctor Fernando Aparici, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico, analizaron el impacto de las nuevas técnicas diagnósticas y de los tratamientos emergentes para el alzhéimer. Todos coincidieron en que la detección precoz se ha convertido en una herramienta decisiva para retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El deporte volvió a aparecer en la última mesa del foro, protagonizada por el doctor Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y coordinador de la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Quirónsalud Valencia, y por Víctor Luengo, exjugador internacional y director de Relaciones Institucionales del Valencia Basket. Ambos explicaron cómo la colaboración entre Quirónsalud y el club valenciano ha permitido trasladar a la práctica clínica numerosos avances desarrollados inicialmente para deportistas profesionales, desde nuevas técnicas quirúrgicas hasta mejoras en rehabilitación, prevención y recuperación funcional.

50 aniversario del IVO

La jornada concluyó con uno de los momentos más emotivos del encuentro: la entrega del reconocimiento especial del Foro Levante Salud al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), coincidiendo con el 50 aniversario de la institución. El galardón fue entregado por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, y recogido por el director general de la Fundación IVO, Manuel Llombart.

Durante su intervención, Llombart recordó los orígenes de una entidad que se ha convertido en referencia nacional e internacional en la lucha contra el cáncer. «Empezamos en 1976 con 50 personas trabajando con más compromiso y vinculación que medios», señaló. Medio siglo después, añadió, aquel compromiso permanece intacto en una organización que reúne a cerca de un millar de profesionales y que ha atendido a alrededor de 200.000 pacientes. «Hoy es un proyecto lleno de ciencia y lleno de tecnología», afirmó.

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La tercera edición del Foro Levante Salud volvió así a consolidarse como un espacio de reflexión sobre el futuro de la sanidad valenciana. Un futuro en el que la innovación tecnológica, la investigación, la colaboración público-privada y la humanización de la asistencia aparecen ya no como conceptos independientes, sino como piezas inseparables de un mismo modelo sanitario orientado a ofrecer mejores respuestas a los ciudadanos.