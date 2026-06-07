El IVO recibe el Premio Salud de Levante-EMV en reconocimiento a medio siglo de compromiso contra el cáncer

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

La tercera edición del Foro Levante Salud, organizada por Levante-EMV, concluyó este miércoles con uno de los momentos más emotivos de la jornada: la entrega del Premio Salud al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una distinción especial con motivo de su 50 aniversario y en reconocimiento a una trayectoria marcada por la excelencia asistencial, la investigación y el compromiso humano frente al cáncer.

Cada año, el Foro Levante Salud distingue a profesionales e instituciones que representan la excelencia sanitaria. En esta edición, el galardón recayó en el IVO, una entidad que desde su creación en 1976 ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el cáncer y se ha convertido en un referente tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana.

Durante el acto de entrega, se destacó que los 50 años de historia del Instituto representan mucho más que una larga trayectoria sanitaria. Medio siglo después de su nacimiento, el IVO simboliza el compromiso permanente con los pacientes, la innovación médica y una forma de entender la asistencia basada en la cercanía y la humanidad.

A lo largo de estas cinco décadas, el centro ha contribuido decisivamente al avance de la oncología mediante la incorporación de nuevas tecnologías, el impulso a la investigación y el desarrollo de tratamientos cada vez más precisos. Sin embargo, el reconocimiento también pone el foco en un aspecto que ha definido la identidad de la institución desde sus orígenes: el acompañamiento a miles de pacientes y familias en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

El premio fue entregado por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, y recogido por el director general de la Fundación IVO, Manuel Llombart, quien agradeció la distinción y reivindicó la trayectoria colectiva de la institución. "Empezamos en 1976 con 50 personas trabajando con más compromiso y vinculación que medios", recordó Llombart durante su intervención.

El director general destacó la profunda transformación experimentada por la medicina oncológica durante estas cinco décadas. "Cincuenta años después podemos decir que ese compromiso está intacto, pero los medios han evolucionado. Hoy es un proyecto lleno de ciencia y lleno de tecnología", afirmó.

Actualmente, el IVO cuenta con cerca de un millar de profesionales que trabajan diariamente en la atención, investigación y tratamiento del cáncer, consolidando una estructura sanitaria altamente especializada que ha sabido adaptarse a los continuos avances de la medicina.

Llombart quiso también poner el acento en el impacto humano de la labor desarrollada por la institución a lo largo de su historia. Según explicó, el Instituto ha atendido a cerca de 200.000 personas desde su fundación, una cifra que refleja la dimensión social de su actividad.

El responsable de la Fundación concluyó su intervención agradeciendo la confianza depositada durante décadas por la ciudadanía valenciana. "Gracias a la sociedad valenciana, que ha confiado en nosotros y lo sigue haciendo", manifestó.

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Con este reconocimiento, Levante-EMV pone en valor una institución que ha contribuido de manera decisiva a mejorar la vida de miles de personas, a impulsar el desarrollo de la oncología y a situar a la Comunitat Valenciana entre los referentes sanitarios en la lucha contra el cáncer. Un homenaje a 50 años de ciencia, innovación y humanidad al servicio de los pacientes.