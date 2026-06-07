Valdivieso reivindica el dato, la medicina de precisión y la colaboración como pilares de la sanidad del futuro

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

La transformación digital, la medicina personalizada y la colaboración entre todos los agentes del sistema sanitario marcarán el futuro de la atención sanitaria. Así lo defendió el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad, Bernardo Valdivieso, durante la inauguración institucional de la tercera edición del Foro Levante Salud, organizado por Levante-EMV.

Ante representantes de la administración, profesionales sanitarios, empresas tecnológicas y expertos del sector, Valdivieso agradeció la celebración de un espacio de reflexión centrado en uno de los grandes retos de la sociedad actual: construir una sanidad capaz de responder a una ciudadanía cada vez más exigente en un contexto de creciente complejidad científica, tecnológica y organizativa.

El responsable autonómico señaló que el sistema sanitario afronta desafíos de gran magnitud, desde el aumento de la complejidad asistencial y la sostenibilidad del modelo hasta la dificultad para captar y fidelizar profesionales. Sin embargo, destacó que la sanidad dispone hoy de herramientas sin precedentes para hacer frente a estos retos, como la inteligencia artificial, la genética avanzada, la medicina personalizada o las nuevas tecnologías de imagen.

“Debemos avanzar hacia una sanidad más predictiva, personalizada, proactiva y participativa”, afirmó, subrayando que la innovación tecnológica solo tendrá sentido si se traduce en una mejor respuesta para los ciudadanos.

Durante su intervención, Valdivieso situó el dato como uno de los activos estratégicos de la sanidad del futuro. En este sentido, explicó que la Conselleria trabaja para disponer, antes de que finalice la legislatura, de una visión integral de la información sanitaria del ciudadano, con datos de alto valor y una gobernanza sólida que permita aprovechar todo su potencial.

El objetivo, señaló, es utilizar las capacidades digitales para mejorar la toma de decisiones clínicas, automatizar procesos e incorporar herramientas de inteligencia artificial con información completa y de calidad. Todo ello, orientado a avanzar hacia modelos de atención basada en valor que permitan mejorar la supervivencia, la calidad de vida de los pacientes, reducir complicaciones y efectos adversos, y acelerar diagnósticos y tratamientos.

Medicina personalizada

Uno de los grandes desafíos identificados por el secretario autonómico es el desarrollo de la medicina de precisión. Un modelo asistencial que permita adaptar la atención a las características concretas de cada persona, teniendo en cuenta factores como sus hábitos de vida, antecedentes clínicos, factores de riesgo o incluso su perfil genético.

“Estamos pasando de una atención generalista a una atención personalizada”, explicó, convencido de que este enfoque permitirá anticipar enfermedades, minimizar riesgos y optimizar los resultados clínicos.

Valdivieso concluyó defendiendo la colaboración como elemento indispensable para alcanzar estos objetivos. A su juicio, ni la sanidad pública, ni la privada, ni la industria farmacéutica, ni las empresas tecnológicas podrán afrontar en solitario la transformación del sistema sanitario.

Noticias relacionadas

Por ello, apostó por crear ecosistemas de innovación basados en la cooperación y el intercambio de conocimiento. Un escenario en el que la sanidad pública aporte su capacidad de escalabilidad, equidad y atención poblacional, mientras que el sector privado contribuya con mayor agilidad en la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. “Están para encontrarse y para sumar”, concluyó.