Vithas Valencia Turia, primer hospital privado de la provincia en completar con éxito la cirugía bilateral de cadera simultánea por vía anterior

El Hospital Vithas Valencia Turia se ha convertido en el primer centro privado de la provincia en realizar con éxito la cirugía protésica bilateral de caderas simultánea mediante abordaje anterior, un procedimiento que permite reemplazar ambas articulaciones en un mismo acto quirúrgico y que está ofreciendo resultados especialmente favorables en términos de recuperación funcional, confort posoperatorio y autonomía del paciente.

Los tres primeros pacientes intervenidos han mostrado una evolución excepcional: han recuperado la movilidad plena a las 8 horas de la cirugía y han recibido el alta hospitalaria antes de las primeras 12 horas. Además, su posoperatorio ha cursado prácticamente sin dolor, sin necesidad de recurrir a analgesia de tipo opioide, como morfina u oxicodona, muy frecuente en intervenciones de cadera.

Las operaciones las ha llevado a cabo el Dr. Ismael Escribá, de la unidad de Caderas del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Valencia. El Dr. Escribá es referente en el abordaje anterior, una vía mínimamente invasiva que permite acceder a la articulación sin cortar músculos ni tendones y que se ha consolidado como una de las técnicas más eficientes y seguras para este tipo de procedimientos.

Según señala Sergio Z.M., uno de los pacientes intervenidos por el Dr. Escribá, “Reconozco que iba a la intervención con bastante respeto porque pensaba que el posoperatorio sería bastante más duro de lo que finalmente ha sido. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió fue cuando, pocas horas después de la operación, el cirujano vino a visitarme y me dijo que ya podía levantarme y empezar a caminar. En ese momento me parecía increíble. La recuperación ha ido bien desde el primer día. He podido desenvolverme con bastante autonomía y apenas he tenido que depender de mi mujer, que era quien iba a cuidarme durante este proceso. Incluso algo que jamás habría imaginado antes de operarme: no he necesitado tomar ningún analgésico. Mi experiencia ha sido francamente positiva y no dudaría en recomendarlo”.

Beneficios de la cirugía bilateral

La cirugía bilateral simultánea aporta beneficios relevantes frente a dos intervenciones separadas en el tiempo, ya que el paciente se somete a una única anestesia y a una sola hospitalización, lo que reduce el riesgo anestésico acumulado y acorta de forma notable el tiempo global de ingreso. También disminuye la ansiedad asociada a un segundo proceso quirúrgico y permite una rehabilitación unificada, más eficiente y con una recuperación funcional global más rápida.

“La corrección de ambas caderas favorece, además, una marcha más simétrica y un retorno precoz a la actividad habitual”, señala el Dr. Escribá, quien añade que “este tipo de intervenciones tiene un menor impacto económico total, tanto para el sistema sanitario como para el paciente, en términos de días de baja laboral y desplazamientos, con menos interrupciones en su vida diaria”.

Abordaje anterior de cadera

Según el Dr. Escribá, el abordaje anterior constituye la clave del éxito de la intervención bilateral simultánea. A diferencia de los abordajes tradicionales -lateral o posterior-, esta vía permite trabajar entre planos musculares sin seccionar estructuras, lo que reduce el dolor posoperatorio, disminuye el sangrado y el riesgo de luxación y facilita la recuperación funcional. La ausencia de restricciones de movimiento y la preservación de la musculatura permiten que el paciente recupere la independencia física desde las primeras horas.

Desde el punto de vista quirúrgico, esta técnica facilita una planificación rigurosa de ambos lados con ayuda de la escopia intraoperatoria, garantizando que el tamaño y la posición de los componentes protésicos, así como el offset y la longitud, sean óptimos, garantizando una completa movilidad y estabilidad articular. “La simetría biomecánica de ambas caderas resulta así más fácil de conseguir”, afirma el Dr. Escribá.

Para quién está indicado

La cirugía bilateral simultánea no está indicada para todos los pacientes. Es una opción válida y beneficiosa en personas con artrosis de cadera bilateral sintomática que cumplen con unos criterios estrictos relacionados con su estado general, su reserva cardiopulmonar, su índice de masa corporal -no debe ser elevado-, la ausencia de coagulopatías y su capacidad para seguir adecuadamente el plan de recuperación, además del apoyo familiar o social necesario durante los primeros días.

Tal y como subraya el Dr. Escribá, la clave no solo es poder operarse, sino poder hacerlo con seguridad y con las garantías necesarias para una buena recuperación. “La técnica exige un equipo experimentado, una planificación minuciosa y una infraestructura hospitalaria preparada para responder a las particularidades de este procedimiento”.

Con su consolidación, el Hospital Vithas Valencia Turia refuerza su compromiso con una medicina de alta precisión, mínimamente invasiva y orientada a mejorar la experiencia del paciente, posicionándose como centro de referencia en cirugía de cadera de alta eficiencia.