La cirugía robótica transforma el tratamiento de la artrosis de rodilla con prótesis más personalizadas

La artrosis de rodilla se ha convertido en una de las patologías articulares más frecuentes y en una de las principales causas de dolor y limitación funcional entre la población adulta. El envejecimiento progresivo, el aumento de la esperanza de vida y factores como el sobrepeso han incrementado el número de pacientes que consultan por molestias que afectan directamente a su movilidad y calidad de vida.

Esta enfermedad aparece cuando el cartílago que recubre la articulación comienza a deteriorarse y pierde su capacidad para amortiguar el contacto entre los huesos. Como consecuencia, pueden aparecer dolor, inflamación, rigidez y dificultades para realizar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o practicar ejercicio.

Aunque en las primeras fases existen tratamientos conservadores como la fisioterapia, el control del peso, los antiinflamatorios, las infiltraciones o los programas específicos de ejercicio terapéutico, en los casos más avanzados puede ser necesario recurrir a una prótesis de rodilla cuando el dolor limita de forma importante la vida diaria del paciente.

En este contexto, la cirugía de reemplazo articular ha experimentado una importante evolución en los últimos años gracias a la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten realizar procedimientos cada vez más precisos y adaptados a las características individuales de cada persona.

Una nueva generación de cirugía de rodilla basada en datos

La Unidad de Rodilla del Hospital Quirónsalud Valencia, integrada por los doctores César Calero, José Poveda, Elena Sáez y Alexis Rodríguez ha incorporado la tecnología CORI Surgical System®, una plataforma de cirugía robótica asistida diseñada para ayudar al especialista en la planificación y ejecución de la implantación de prótesis de rodilla.

El sistema permite analizar en tiempo real la anatomía y biomecánica de la articulación, generar un modelo tridimensional de la rodilla del paciente y planificar virtualmente la intervención antes de realizar los cortes óseos necesarios para colocar el implante. De esta forma, la cirugía deja de basarse únicamente en referencias anatómicas generales y permite adaptar cada procedimiento a la realidad de cada paciente.

El doctor César Calero explica que “la planificación digital supone un cambio importante en la forma de abordar una prótesis de rodilla, porque permite estudiar previamente cómo es la articulación del paciente y tomar decisiones basadas en información precisa”. Según el especialista, esta tecnología ayuda a “conseguir una mejor alineación, un adecuado equilibrio de los ligamentos y una colocación más precisa del implante”.

CORI Surgical System® no sustituye la experiencia del cirujano, sino que funciona como una herramienta avanzada de apoyo. Durante la intervención, el especialista mantiene el control de todo el procedimiento mientras dispone de información objetiva para ajustar la estrategia quirúrgica.

Más precisión para una prótesis adaptada a cada paciente

Una de las principales aportaciones de la cirugía robótica de rodilla es la posibilidad de personalizarla y adaptarla a cada paciente. Durante la operación se colocan unos rastreadores en el fémur y la tibia que permiten registrar la posición de los huesos y crear una representación digital tridimensional de la rodilla. A partir de esa información, el cirujano puede definir la ubicación y tamaño del implante y comprobar diferentes opciones antes de ejecutar la intervención.

El doctor José Poveda destaca que “la cirugía asistida por robot aporta información objetiva durante todo el procedimiento y facilita una intervención más reproducible”. En su opinión, “tener datos sobre la alineación de la extremidad y el comportamiento de los tejidos blandos permite ajustar mejor la colocación de la prótesis a las necesidades concretas de cada paciente”.

La tecnología CORI también puede resultar especialmente útil en pacientes con deformidades importantes, alteraciones en la alineación de la pierna o anatomías complejas que requieren una planificación más detallada. No obstante, la indicación siempre debe valorarse de forma individualizada entre el paciente y el especialista.

Recuperar movilidad y calidad de vida, el objetivo principal

Más allá de la tecnología empleada durante la intervención, el objetivo fundamental de una prótesis de rodilla sigue siendo el mismo: aliviar el dolor, recuperar movilidad y mejorar la calidad de vida del paciente. La rehabilitación posterior desempeña un papel esencial para recuperar fuerza muscular, estabilidad y amplitud de movimiento.

La doctora Elena Sáez señala que “la cirugía de sustitución de rodilla debe entenderse como un proceso completo, que comienza con una correcta valoración del paciente y continúa con una recuperación adecuada tras la intervención”. Para la especialista, “la incorporación de herramientas como CORI permite avanzar hacia una medicina más personalizada, donde la tecnología acompaña al conocimiento y experiencia del equipo quirúrgico”.

La artroplastia total de rodilla es una de las intervenciones ortopédicas más realizadas a nivel mundial y más del 90% de los pacientes experimentan una mejoría significativa del dolor y de sus actividades diarias tras la intervención.

En el Hospital Quirónsalud Valencia, la incorporación de tecnologías como CORI forma parte de una estrategia más amplia basada en la especialización, la innovación y la personalización de los tratamientos. Un enfoque que permite a la Unidad de Rodilla ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente, especialmente en casos complejos de artrosis avanzada que requieren una planificación quirúrgica de máxima precisión.

Para más detalles, puedes acceder a la web del Hospital Quirónsalud Valencia y solicitar más información.