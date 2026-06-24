La peligrosa moda que duda de la necesidad de usar protector solar: cuidado si tomas el sol este verano

Aunque parezca sorprendente, cuanto más acceso a la información existe, más desinformación se genera. Y es que en pleno siglo XXI, y con todo el conocimiento disponible desde la pantalla de un teléfono, los negacionistas están haciendo su particular agosto. Los hay negacionistas de todo: terraplanistas, de las vacunas y hasta del uso de la crema solar, como el polémico Marcos Llorente. Y es justo aquí cuando surge la pregunta y también el riesgo de que parte de la sociedad se cuestiones si ese pringue que nuestras madres nos untaban a veces a regañadientes cada verano es realmente necesario o no.

Consenso unánime: el protector solar es más que necesario

No hace falta que sea verano y con un sol abrasador (en ese contexto hay que utilizarlo sin duda alguna) para que nuestra piel necesite de protección contra el sol. Porque aunque no se dé una exposición larga y directa, seguimos expuestos al sol de una forma u otra durante toda nuestra vida.

Reconocido como el paso más importante de la rutina de skincare independientemente del clima o la época del año, el uso de protector solar de forma diario es crucial. Este ayuda a prevenir las quemaduras solares, manchas, arrugas y sí, reduce significativamente el riesgo de cáncer de piel según la marca de dermatológica de referencia mundial La Roche-Posay.

La evidencia científica demuestra que los beneficios superan ampliamente los mitos que circulan en los últimos años con más fuerza en las redes sociales sobre el uso del protector solar y su relación con el famoso cáncer de piel. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha señalado en alguna ocasión que la desinformación sanitaria puede llevar a comportamientos que aumentan el riesgo de enfermedad y que los protectores solares son una herramienta útil y recomendada.

¿Qué es el protector solar?

Disponible en crema, loción, gel o spray, el protector solar es un producto tópico (que se aplica directamente sobre la piel) diseñado para proteger la piel de la radiación ultravioleta (UV) procedentes del sol. Dichos rayos penetran de forma profunda en la piel y pueden acelerar el envejecimiento y a su vez, los rayos UVB provocan quemaduras en la piel. Y aunque los distintos tipos de radiación afectan de diferente manera a nuestra piel, son los UVB los que suponen un daño directo al ADN cecular por la radiación y con ello pueden aumentar el riesgo de posterior cáncer de piel.

Unas turistas se aplican crema solar, en Barcelona / ARIANNA GIMÉNEZ

Para estar protegido ante estos rayos, los protectores solares deben proteger contra ambos tipos y ser de un factor de protección solar 30 o superior. Es así que existen dos tipos principales de protectores solares, cada uno con diferentes mecanismos de acción: los protectores solares físicos y los químicos.

También llamados minerales, los protectores solares físicos actúan como una barrera sobre la piel que refleja los rayos solares antes de causar daño. Contienen ingredientes cómo el óxido de zinc y dióxido de titanio, dos filtros solares minerales, y por lo general son mejores para pieles sensibles, irritadas o con piel atópica. Mientras que los protectores solares químicos usan compuestos orgánicos que penetran en la piel y absorben esa radiación de rayos UV, transformándola en calor y disipándola. A diferencia de los minerales que ofrecen una protección inmediata, estos necesitan unos 20-30 minutos para actuar.

Una mujer le pone crema solar a un hombre en una playa de Sanxenxo (Pontevedra). / Gustavo Santos

A su vez, el factor de protección solar es uno de esos elementos que la población siempre conoce pero el que quizás no llega a entender del todo. El FPS (Factor de Protección Solar) es el índice que mide la capacidad protectora frente a los rayos ultravioleta sobre la piel. Pero no se trata de un valor absoluto que garantice la protección máxima con su aplicación, sino de una orientación sobre el tiempo adicional que se puede estar al sol sin que la piel se queme en comparación con no llevar protección alguna. Es decir, si tu piel puede tardar 10 minutos en verse afectada sin protección, un FPS 30 multiplica por 30 esa duración. También se puede plantear como que se trata del porcentaje de rayos UVB que el producto puede bloquear, un FPS 30 bloquearía el 97% de los rayos UVB.

Los bulos contra la crema solar generan más cáncer de piel que esta misma

Con la llegada del verano, resurgen y se refuerzan los bulos y desinformación sobre el uso de la crema solar, que suelen moverse por redes sociales como TikTok contra las investigaciones científicas. Junto a contenidos que pudieran resultar útiles también se aparecen mensajes de "expertos" con afirmaciones falsas sobre cuidado de la piel que llegan a millones de espectadores. Los investigadores de un estudio respecto a los bulos sobre protección solar en redes sociales descubrieron que este contenido suele ser atractivo, ya que generan debate y tienen mayor expansión cualquier evidencia científica.

Las afirmaciones incorrectas más famosas son que la crema solar bloquea supuestos procesos naturales de recuperación de la piel y la producción de vitamina D, además de que se vincula con alteraciones hormonales, toxicidad o desarrollo del cáncer. Aunque se carece totalmente de pruebas sólidas que respalden tales teorías, en contraposición con las evidencias que confirman los beneficios y necesidad de usar el protector solar.