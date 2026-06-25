Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud
Sara Rodriguez Val
La tecnología inteligente ha venido para quedarse. Si quieres descubrir todo lo que pueden aportar sensores inteligentes al sector del deporte y de la salud, no te pierdas esta jornada en la que presentaremos resultados disruptivos que te sorprenderán y hablaremos de su aplicación en una mesa redonda en la que participarán voces referentes del sector.
Te esperamos el 30 de junio en las instalaciones del ITE para departir sobre todas estas novedades y hacer networking con participantes y asistentes que seguro pasaremos una mañana muy fructífera.
Inscripciones
AGENDA:
Jornada técnica: “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”
Agenda del evento
09:45 – 10:00 | Recepción de asistentes
10:00 – 10:10 | Apertura jornada
Presentación de la jornada, Economía3.
10:10 – 10:30 | Presentación del proyecto SELF-SENS, Beatriz Lucas, investigadora principal de SELF-SENS en ITE.
10:30 – 11:15 | Mesa redonda: Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes
Debate con expertos del ámbito de la investigación, industria tecnológica, salud y deporte sobre:
Ponentes:
- Laura García Carmona, investigadora de SELFSENS y responsable línea Biotecnología de ITE.
- Paloma Gisbert, investigadora de SELFSENS en AITEX
- Clúster del deporte, Enrique Alcántara
- Javier Soriano, CEO de BLAUTIC, empresa de tecnología wearable.
Modera: Economía 3
11:15 – 11:30 | Turno de preguntas
11:30 – 12:00 | Café networking
12:00 | Cierre de la jornada
FECHA DEL EVENTO: 30 junio, 2026 | 9:45 am - 12:00 pm
LUGAR: Sede Instituto Tecnológico de la Energía, ITE C/ Juan de la Cierva y Codorniu, 24 Parque Tecnológico de Paterna (Valencia)
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