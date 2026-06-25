La tecnología inteligente ha venido para quedarse. Si quieres descubrir todo lo que pueden aportar sensores inteligentes al sector del deporte y de la salud, no te pierdas esta jornada en la que presentaremos resultados disruptivos que te sorprenderán y hablaremos de su aplicación en una mesa redonda en la que participarán voces referentes del sector.

Te esperamos el 30 de junio en las instalaciones del ITE para departir sobre todas estas novedades y hacer networking con participantes y asistentes que seguro pasaremos una mañana muy fructífera.

AGENDA :

Jornada técnica: “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”

Agenda del evento

09:45 – 10:00 | Recepción de asistentes

10:00 – 10:10 | Apertura jornada

Presentación de la jornada, Economía3.

10:10 – 10:30 | Presentación del proyecto SELF-SENS, Beatriz Lucas, investigadora principal de SELF-SENS en ITE.

10:30 – 11:15 | Mesa redonda: Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes

Debate con expertos del ámbito de la investigación, industria tecnológica, salud y deporte sobre:

Ponentes:

Laura García Carmona, investigadora de SELFSENS y responsable línea Biotecnología de ITE.

Paloma Gisbert, investigadora de SELFSENS en AITEX

Clúster del deporte, Enrique Alcántara

Javier Soriano, CEO de BLAUTIC, empresa de tecnología wearable.

Modera: Economía 3

11:15 – 11:30 | Turno de preguntas

11:30 – 12:00 | Café networking

12:00 | Cierre de la jornada

FECHA DEL EVENTO: 30 junio, 2026 | 9:45 am - 12:00 pm