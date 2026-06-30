Affidea Clínica Tecma en Alzira impulsa una nueva unidad de obesidad con un enfoque integral y multidisciplinar

Affidea Clínica Tecma Alzira ha puesto en marcha su nueva unidad de obesidad, un servicio especializado que nace con el objetivo de ofrecer una atención integral, personalizada y cercana a pacientes que conviven con esta enfermedad.

El eje central del servicio es un plan terapéutico completamente individualizado, que comienza con una valoración integral y permite diseñar un tratamiento que puede combinar educación nutricional, apoyo psicológico para el cambio de hábitos, tratamiento médico y farmacológico, técnicas de medicina estética y, en los casos en los que está indicado, cirugía bariátrica. Todo ello se acompaña de un seguimiento continuo, que facilita la adherencia y favorece la obtención de resultados sostenibles en el tiempo.

Acompañamiento y tratamiento riguroso

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial en la que intervienen factores metabólicos, hormonales, genéticos, emocionales y sociales. Por este motivo, la nueva unidad apuesta por un abordaje médico global, que trasciende las recomendaciones tradicionales y se adapta a las necesidades específicas de cada paciente.

En palabras del director médico de Affidea Clínica Tecma Alzira, el Dr. Erick Echeverría, “la obesidad no se entiende como una cuestión únicamente estética o de voluntad. Hablamos de una enfermedad compleja que requiere un abordaje médico riguroso, y también cercano y humano. Con esta unidad queremos acompañar al paciente en todo el proceso, ayudándole no solo a perder peso, sino a recuperar salud, bienestar y calidad de vida de forma duradera”.

Bajo el mensaje “Más que perder peso, es ganar salud”, la clínica pone el foco en esta realidad: el objetivo principal es mejorar parámetros clave como el riesgo cardiovascular, el control metabólico, la movilidad, la autoestima y el bienestar emocional. Este enfoque busca resultados reales y sostenibles, alineados con una mejor calidad de vida a medio y largo plazo.

Con esta nueva unidad, Affidea Clínica Tecma en Alzira reafirma su apuesta por una atención centrada en el paciente, en la medicina de proximidad, basada en la excelencia médica, la innovación y un acompañamiento continuo que sitúa a la persona en el centro de todo el proceso asistencial.