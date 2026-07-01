DERMATOLOGÍA
Sonia Pérez, dermatóloga sobre el callo solar: "No es saludable para tu piel, incluso puedes estar en peligro"
Esta peligrosa tendencia fomenta no usar crema solar y tomar el sol en exceso para que la piel genere "tolerancia"
Cada vez son más las tendencias sobre la negativa a usar crema solar al acercarse el verano. La última de estas es el "callo solar", un término no recogido dermatológicamente que quienes lo practican aseguran que desarrolla en su piel una "tolerancia" al sol tras tomar este con intensidad. Expertas como la dermatóloga Sonia Pérez, conocida en redes sociales como @im_soniaperez, alerta sobre los inminentes peligros de esta nueva tendencia veraniega.
La nueva vertiente del movimiento anti-protector solar, el "callo solar"
"Muchas personas usan al callo solar para describir zonas de la piel endurecidas, engrosadas o incluso con queratosis actínica", dice así Sonia Pérez a sus seguidores aunque todos deberíamos escucharla. Las características que relata son mecanismos de protección dérmicos, lo que sugiere que no se está obrando bien en cuanto a la exposición solar. Es igual para el callo solar, ¿pero qué es exactamente de lo que alertan muchos expertos como Pérez o hasta la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)?
Cuando se habla de "callo" se refiere al engrosamiento de la piel, justamente lo que menciona la experta Sonia Pérez, y que se da cuando la piel sobre produce capas en la zona afectada desarrollándose entonces como rugosa, seca y escamosa. Aunque después de una larga exposición esta mala decisión se ve claramente con la típica piel rosa quemada, la queratosis actínica aparece con el paso de los años, pero como dice Pérez "el callo solar es una llamada de auxilio de tu piel. No es un mecanismo de defensa saludable y puede que estés en peligro".
Es así que la experta explica que aunque la piel reaccione y en efecto esté acostumbrada a estar bajo el sol, una exposición prolongada supone un peligro que puede generar este "callo" que a la larga no es más que un peligro para la piel. Esto se debe a que en vez de recibir pequeñas dosis de sol que neutralizas gracias a la crema solar, la práctica de tomar el sol sin protección expone el cuerpo a una mayor amenaza de radiación en tiempo e intensidad. Lo que generaría dicho "callo" y en unos años la decadencia dermatológica del cuerpo.
Es por ello que Sonia Pérez cierra su consultorio particular recordando que no es cuestión de embadurnarse de crema a todas horas y todos los días, "sino de usarla de forma inteligente". Y siempre atendiendo al tipo de piel que uno tiene para elegir la mejor opción de crema solar al tomar el sol en verano o de forma más sutil diariamente.
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