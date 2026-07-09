La sandía, la fruta estrella del verano: hidrata, refresca y apenas aporta calorías

Cuando el termómetro supera los 30 grados, hay un alimento que nunca falta en la nevera de miles de hogares: la sandía. Dulce, refrescante y jugosa, esta fruta se ha convertido en la gran protagonista del verano gracias a su capacidad para hidratar el organismo y a su agradable sabor.

Además de ser un clásico de playas, piscinas y comidas familiares, la sandía también destaca por sus interesantes propiedades nutricionales. Su elevado contenido en agua —superior al 90 %— la convierte en una excelente aliada para reponer líquidos durante los días de más calor, mientras que su bajo aporte calórico permite disfrutar de ella sin demasiadas preocupaciones.

Una fruta con mucha agua y pocas calorías

La sandía está compuesta aproximadamente por un 93-94 % de agua, lo que explica su gran poder hidratante. Precisamente por ello, es una de las frutas más recomendables durante los meses estivales, cuando las altas temperaturas hacen que el cuerpo necesite un mayor aporte de líquidos.

A pesar de su sabor dulce, contiene pocos hidratos de carbono y apenas aporta unas 20-30 kilocalorías por cada 100 gramos, dependiendo de la variedad. Además, prácticamente no contiene grasa y produce una agradable sensación de saciedad.

La sandía es una de las frutas más recomendables durante los meses estivales. / ED

Rica en antioxidantes

Otro de los grandes atractivos nutricionales de la sandía es el licopeno, el pigmento natural responsable de su característico color rojo. Este compuesto pertenece al grupo de los carotenoides y actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo.

También aporta vitamina A, vitamina C y minerales como el potasio, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del organismo y complementan una alimentación equilibrada.

Variedades para todos los gustos

Aunque a simple vista puedan parecer similares, existen decenas de variedades de sandía que se diferencian por el color de la piel, la pulpa, el tamaño o la presencia de semillas.

Entre las variedades con pepitas destacan Sugar Baby, de corteza muy oscura y gran contenido en agua; Crimson Sweet, conocida por su intenso sabor dulce; o Resistent, muy cultivada en la Comunitat Valenciana.

En los últimos años también han ganado protagonismo las sandías sin semillas, especialmente variedades como Reina de Corazones o Fashion, muy apreciadas por su comodidad de consumo y su textura jugosa.

Actualmente existen decenas de variedades de sandía. / ED

Cómo elegir una sandía madura

Escoger una buena sandía es más sencillo de lo que parece. Los expertos recomiendan fijarse en una mancha amarillenta o crema en la corteza, señal de que el fruto ha madurado apoyado sobre el suelo.

Otro truco consiste en darle unos pequeños golpes con la mano: si produce un sonido hueco suele indicar que está en su punto óptimo de maduración.

Una vez en casa, la sandía entera puede conservarse durante dos o tres semanas en un lugar fresco y seco. Si ya está cortada, lo más recomendable es mantenerla refrigerada y consumirla cuanto antes para preservar su sabor y textura.

Mucho más que un postre

Aunque lo habitual es consumirla fresca, la sandía ofrece muchas posibilidades en la cocina. Puede formar parte de macedonias, ensaladas veraniegas, batidos, sorbetes o helados caseros.

Una de las recetas más populares durante el verano es el granizado de sandía. Basta con triturar la pulpa junto a un poco de agua y azúcar o edulcorante al gusto, congelar la mezcla removiendo de vez en cuando y servir bien fría. Si se acompaña con unas hojas de menta, el resultado es una bebida especialmente refrescante para combatir las altas temperaturas.

Granizado de sandía. / ED

La reina indiscutible del verano

Disponible en España principalmente entre junio y septiembre, la sandía reúne prácticamente todo lo que se busca en una fruta de verano: es ligera, refrescante, dulce, hidratante y muy versátil.

Ya sea en una merienda, como postre o transformada en un granizado, sigue siendo una de las opciones favoritas para disfrutar de una alimentación fresca durante los meses más calurosos del año.

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