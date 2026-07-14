Los expertos coinciden: tener una mascota es beneficioso para la salud

Convivir con un perro o un gato no solo aporta compañía sino que también tiene beneficios demostrados para la salud.

De un tiempo a esta parte, los estudios científicos se han centrado en el bienestar del individuo y se concluye que uno de los factores que mejora el estilo de vida son las animales; las personas que tienen mascotas tienden a ser más sanas que las que no. Varios estudios relacionan tener una mascota con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, una reducción del estrés y la ansiedad, y una mayor sensación de bienestar.

El beneficio es tan sorprendente que algunos expertos lo relacionan específicamente con los perros, ya que la responsabilidad que supone sacarlos cada día para que realicen sus paseos diarios conlleva que se cumplan las pautas de ejercicio estándar semanales. No obstante, tener un perro no garantiza hábitos saludables pero si complementa a las demás rutinas que benefician directamente a nuestra salud.

Combatir la soledad

Las mascotas también ayudan a combatir la soledad, uno de los factores que más influye en el deterioro físico y mental durante el envejecimiento. Cuidarlas, jugar con ellas y crear una rutina diaria favorece un envejecimiento más activo. Un vínculo que, además de alegrar el día a día, puede contribuir a una vida más larga y saludable.

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Por otro lado, un estudio centrado en los gatos destaca que si tienes uno, este reduce el riesgo de parada cardíaca o derrame cerebral; principalmente porque la tensión se reduce. Sin embargo, tener una mascota no carece de inconvenientes; factores como el adiestramiento, el alto coste del veterinario o su pérdida influyen directamente en el nivel de estrés.