Vithas Valencia Turia administra un tratamiento pionero que retrasa la progresión de la diabetes tipo 1 en fases iniciales

El Hospital Vithas Valencia Turia ha administrado recientemente el tratamiento inmunomodulador teplizumab (Tzield) a un paciente en estadio 2 de diabetes tipo 1, convirtiéndose en uno de los primeros centros del país en aplicar esta terapia aprobada por la Unión Europea en enero de este mismo año. Su objetivo es retrasar la progresión desde las fases iniciales de la enfermedad -cuando todavía no hay síntomas- a la etapa en la que la diabetes ya se manifiesta clínicamente y requiere tratamiento con insulina.

La intervención se ha llevado a cabo mediante una estrecha coordinación entre los servicios de Endocrinología y Medicina Interna del hospital, con el apoyo del servicio de Farmacia y del personal de Enfermería. El proceso ha requerido una valoración precisa, una planificación conjunta y una administración hospitalaria supervisada en todo momento.

El endocrinólogo Dr. Carlos Jareño ha sido el responsable de identificar al paciente candidato, confirmar el estadio preclínico de la enfermedad y coordinar la planificación clínica. Por su parte, el servicio de Medicina Interna, liderado por el Dr. Koen Jerusalem, ha asumido la administración hospitalaria del tratamiento y la monitorización del paciente durante las infusiones intravenosas.

Ambos doctores han coincidido en señalar que “la coordinación entre especialidades y servicios ha sido decisiva para garantizar la correcta aplicación del tratamiento y la seguridad del paciente”.

Un retraso medio de más de 2 años

El tratamiento actúa modulando la respuesta inmunitaria que daña las células beta del páncreas -productoras de insulina-, permitiendo preservar su función natural durante más tiempo. No cura la enfermedad pero, al retrasar de forma significativa su progresión, ofrece al paciente más tiempo sin necesidad de insulina.

Según el director médico del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Bader Al-Raies, “la incorporación de terapias innovadoras como Tzield refleja nuestro compromiso con ofrecer a los pacientes, opciones de tratamiento basadas en la evidencia y capaces de modificar el curso temprano de enfermedades de gran impacto”.

¿Para quién está indicado?

El teplizumab está indicado para adultos y niños a partir de 8 años que presentan autoanticuerpos y alteraciones en la glucosa compatibles con el estadio 2 de la diabetes tipo 1, pero que aún no muestran síntomas en su vida diaria.

La detección precoz de estos casos no es sencilla. Según señala el Dr. Jareño, entre el 80% y el 90% de los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 aparecen en personas sin antecedentes familiares de primer grado, mientras solo el 10-15% tiene un familiar de primer grado afectado.

Por este motivo, el especialista considera fundamental el cribado de anticuerpos, que permite identificar a individuos en riesgo de desarrollar la enfermedad. Así, la presencia de dos o más anticuerpos confiere un riesgo muy elevado de progresión – un 70% a 10 años y un 84% a 15 años-, mientras que un solo anticuerpo requiere confirmación y seguimiento, ya que el 50% de estos casos revierten a negatividad.

A diferencia de la diabetes tipo 2 -influida por factores genéticos y ambientales como la obesidad, el sedentarismo o la dieta-, en la que el organismo produce insulina pero las células no responden adecuadamente a ella, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta del páncreas. Por este motivo, las personas con diabetes 1 necesitan administrarse insulina desde el momento del diagnóstico para sobrevivir. Aunque puede aparecer con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes, puede diagnosticarse a cualquier edad.