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José Abellán, cardiólogo, sobre la temperatura del aire acondicionado:"Lo ideal es mantener una horquilla de 24 a 26 grados"

El experto en salud ha explicado en sus redes sociales las ventajas y desventajas del ventilador y el aire acondicionado para combatir el calor

José Abellán, cardiólogo, sobre la tempertaura del aire acondicionado: &quot;Lo idea es mantener una horquilla de 24 a 26 grados&quot;

José Abellán, cardiólogo, sobre la tempertaura del aire acondicionado: "Lo idea es mantener una horquilla de 24 a 26 grados" / Archivo

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Alba Grimaldos

València

El cardiólogo José Abellán se ha convertido en una de las voces más seguidas en redes sociales por sus consejos sobre salud y estilo de vida saludable. Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, ejerce en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y comparte contenidos divulgativos sobre el ejercicio físico, la alimentación y el bienestar.

Con la llegada de las altas temperaturas, el especialista ha publicado un video en el que explica una duda habitual durante el verano, ¿es mejor usar el ventilador o el aire acondicionado?. Para Abellán, ambos aparatos pueden ser "fantásticos" o "traicioneros" dependiendo de cómo se utilicen.

Ventilador

El experto destaca que el ventilador es una opción "sencilla, económica y consume poca energía". Sin embargo, el doctor recuerda que, además de mover el aire y proporcionar frescor, el giro de las aspas también pone en circulación el "polvo, polen, microorganismos y alérgenos" presentes en la habitación, lo que puede ser perjudicial para personas con alergias o problemas respiratorios.

Aire acondicionado

Por su parte, el aire acondicionado enfría con mayor eficacia y controla la humedad de la habitación. Aun así, advierte de que un mantenimiento deficiente o unos filtros sucios pueden "convertirse en una guarida de polvo, ácaros, moho, bacterias y alérgenos", afectando a la calidad del aire. Además, el experto advierte que el aire acondicionado dispara el consumo eléctrico y genera mayores emisiones a la atmósfera.

Consejos

  • Evitar el flujo directo del aire acondicionado.
  • La temperatura del aire debe programarse entre los 24 °C y 26 °C.
  • Si tienes ambos aparatos, la mejor opción es combinarlos. Encender el aire acondicionado una hora antes de acostarte para enfriar la habitación. Al irte a dormir, apagarlo y mantener el frescor con el ventilador durante la noche.
  • Limpiar los filtros del aire acondicionado con frecuencia.
  • Hidratarse. Ambos aparatos resecan el ambiente. Abellán recomienda beber agua, un cacao para los labios e hidratarse la piel.

Noticias relacionadas y más

El doctor José Abellán afirma que cada persona debe valorar qué opción se ajusta mejor a sus necesidades. Cada aparato tiene sus ventajas e inconvenientes, pero si se realiza un uso "inteligente" se puede combatir el calor y descansar por las noches.

Recomendaciones publicadas en redes sociales

Recomendaciones publicadas en redes sociales / José Abellán

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