José Abellán, cardiólogo, sobre la temperatura del aire acondicionado:"Lo ideal es mantener una horquilla de 24 a 26 grados"

El cardiólogo José Abellán se ha convertido en una de las voces más seguidas en redes sociales por sus consejos sobre salud y estilo de vida saludable. Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, ejerce en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y comparte contenidos divulgativos sobre el ejercicio físico, la alimentación y el bienestar.

Con la llegada de las altas temperaturas, el especialista ha publicado un video en el que explica una duda habitual durante el verano, ¿es mejor usar el ventilador o el aire acondicionado?. Para Abellán, ambos aparatos pueden ser "fantásticos" o "traicioneros" dependiendo de cómo se utilicen.

Ventilador

El experto destaca que el ventilador es una opción "sencilla, económica y consume poca energía". Sin embargo, el doctor recuerda que, además de mover el aire y proporcionar frescor, el giro de las aspas también pone en circulación el "polvo, polen, microorganismos y alérgenos" presentes en la habitación, lo que puede ser perjudicial para personas con alergias o problemas respiratorios.

Aire acondicionado

Por su parte, el aire acondicionado enfría con mayor eficacia y controla la humedad de la habitación. Aun así, advierte de que un mantenimiento deficiente o unos filtros sucios pueden "convertirse en una guarida de polvo, ácaros, moho, bacterias y alérgenos", afectando a la calidad del aire. Además, el experto advierte que el aire acondicionado dispara el consumo eléctrico y genera mayores emisiones a la atmósfera.

Consejos

Evitar el flujo directo del aire acondicionado.

del aire acondicionado. La temperatura del aire debe programarse entre los 24 °C y 26 °C.

y Si tienes ambos aparatos, la mejor opción es combinarlos . Encender el aire acondicionado una hora antes de acostarte para enfriar la habitación. Al irte a dormir, apagarlo y mantener el frescor con el ventilador durante la noche.

. Encender el aire acondicionado una hora antes de acostarte para enfriar la habitación. Al irte a dormir, apagarlo y mantener el frescor con el ventilador durante la noche. Limpiar los filtros del aire acondicionado con frecuencia.

del aire acondicionado con frecuencia. Hidratarse. Ambos aparatos resecan el ambiente. Abellán recomienda beber agua, un cacao para los labios e hidratarse la piel.

El doctor José Abellán afirma que cada persona debe valorar qué opción se ajusta mejor a sus necesidades. Cada aparato tiene sus ventajas e inconvenientes, pero si se realiza un uso "inteligente" se puede combatir el calor y descansar por las noches.