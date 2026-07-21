Especialistas en Otorrinolaringología en Valencia: un servicio de referencia para adultos y niños

Respirar parece un gesto automático, pero cuando la nariz permanece obstruida de forma continua acaba afectando a mucho más que a la propia respiración. Dormir peor, despertarse cansado, sufrir infecciones repetidas, perder olfato o depender constantemente de sprays nasales son algunas de las consecuencias que muchas personas terminan normalizando durante años sin saber que detrás puede existir una patología tratable.

La congestión nasal persistente es uno de los motivos de consulta más habituales en las consultas de Otorrinolaringología. Aunque en ocasiones puede estar relacionada con procesos alérgicos o catarros, cuando los síntomas se prolongan en el tiempo conviene realizar una valoración especializada para identificar la causa y determinar el tratamiento más adecuado.

Sin embargo, la Otorrinolaringología va mucho más allá de los problemas relacionados con la nariz. Esta especialidad médica aborda enfermedades que afectan al oído, la garganta, la voz, el equilibrio, la respiración y el sueño, ámbitos que influyen de forma directa en la calidad de vida de las personas.

Un servicio especializado para cuidar oído, nariz, garganta, voz y sueño

La Otorrinolaringología ha experimentado una importante evolución durante los últimos años gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas quirúrgicas menos invasivas y un modelo asistencial basado en la superespecialización. Hoy es posible tratar muchas patologías con una mayor precisión, preservando al máximo las estructuras anatómicas y favoreciendo recuperaciones más rápidas.

En este contexto, el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Valencia cuenta con un equipo de especialistas dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades del oído, la nariz, la garganta y la cabeza y el cuello. Su objetivo es ofrecer una atención personalizada, adaptando cada tratamiento a las necesidades concretas de cada paciente.

La Otorrinolaringología ha experimentado una importante evolución durante los últimos años. / ED

Para ello, el servicio combina la experiencia clínica con tecnología diagnóstica y quirúrgica de última generación, incorporando procedimientos como la cirugía endoscópica de precisión, la cirugía láser transoral, la microcirugía del oído, las técnicas avanzadas para el tratamiento de la apnea del sueño o la fonocirugía para preservar la calidad de la voz. Todo ello dentro de un modelo multidisciplinar en el que colaboran anestesistas, pediatras, logopedas y otros especialistas para ofrecer un abordaje integral.

Una de las principales fortalezas del servicio es su organización en unidades específicas, lo que permite que cada paciente sea atendido por profesionales especialmente dedicados al área relacionada con su enfermedad. Entre ellas destacan la Unidad de Patología de la Voz y Fonocirugía, especializada en las alteraciones de las cuerdas vocales y la laringe; la Unidad de Patología del Sueño, Apnea y Ronquido, centrada en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño; la Unidad de Cirugía Pediátrica ORL, orientada a las patologías otorrinolaringológicas infantiles; la Unidad de Cirugía Láser Transoral, para el tratamiento mínimamente invasivo de lesiones de la laringe; y la Unidad de Cirugía del Oído, especializada en procedimientos de microcirugía y cirugía endoscópica destinados a preservar y recuperar la audición.

Dentro de este modelo de atención altamente especializada, una de las áreas que más ha evolucionado en los últimos años es la cirugía nasal de precisión.

Una cirugía adaptada a cada paciente

La doctora Irene López, especialista del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Valencia, explica que este tipo de cirugía "se adapta a las necesidades de cada paciente y busca corregir el problema con la máxima precisión, preservando el tejido sano y respetando la función natural de la nariz".

La evolución de la cirugía endoscópica de alta definición y la incorporación de instrumental cada vez más preciso permiten al especialista trabajar con una visión mucho más detallada del interior de la cavidad nasal. El resultado son procedimientos menos invasivos, más seguros y que, en muchos casos, facilitan una recuperación más rápida y confortable para el paciente.

Más allá de una nariz taponada

Las causas de una obstrucción nasal mantenida pueden ser muy diversas. Entre las patologías que con mayor frecuencia requieren tratamiento se encuentran la desviación del tabique nasal, la hipertrofia de cornetes, la sinusitis crónica, los pólipos nasales o determinadas alteraciones de la trompa de Eustaquio y de los senos paranasales.

Cuando estos problemas no se corrigen, la respiración nasal puede verse comprometida de forma permanente, favoreciendo infecciones de repetición, pérdida del olfato o la necesidad de respirar por la boca. Además, la mala ventilación nasal también puede influir en la aparición de ronquidos e incluso agravar trastornos como la apnea obstructiva del sueño.

Por ello, los especialistas recomiendan consultar cuando la sensación de nariz taponada se mantiene durante semanas o meses y no mejora con los tratamientos habituales.

Respirar mejor también significa dormir mejor

Las ventajas de la cirugía nasal de precisión no se limitan al propio acto quirúrgico. Al preservar el máximo tejido sano y actuar únicamente sobre las estructuras responsables del problema, suele reducirse el sangrado, las molestias postoperatorias y el tiempo de recuperación.

Sin embargo, el principal beneficio llega una vez superada la intervención. Recuperar una respiración nasal adecuada repercute directamente sobre el descanso nocturno, el rendimiento físico y la calidad de vida diaria.

Según explica la doctora Irene López, una buena ventilación nasal también facilita el tratamiento de los pacientes con apnea del sueño que utilizan dispositivos CPAP, ya que mejora su adaptación y aumenta la tolerancia al tratamiento.

"Nuestro objetivo no es únicamente que el paciente respire mejor, sino ayudarle a dormir mejor, encontrarse mejor y, en definitiva, mejorar su calidad de vida", concluye la especialista.

Más información en el hospital Quirónsalud Valencia