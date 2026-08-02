El melocotón, la fruta imprescindible del verano: refrescante, nutritiva y llena de beneficios

Con la llegada del verano, los mercados y supermercados se llenan de una de las frutas más esperadas del año: el melocotón. Su sabor dulce, su aroma inconfundible y su textura jugosa lo convierten en uno de los productos estrella de la temporada, pero además de ser delicioso, también destaca por su excelente perfil nutricional.

Consumido fresco, en macedonias, ensaladas, batidos o incluso en recetas saladas, el melocotón reúne todas las características que se buscan en una fruta de verano: hidrata, aporta pocas calorías y es una fuente natural de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que ayudan al organismo a afrontar las altas temperaturas.

Una fruta muy refrescante y con pocas calorías

El melocotón está compuesto aproximadamente por un 85% de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para favorecer la hidratación durante los meses más calurosos del año.

Además, su aporte energético es moderado, con alrededor de 40 calorías por cada 100 gramos, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada sin renunciar al placer de disfrutar de un alimento dulce y sabroso.

Su contenido en fibra también favorece la sensación de saciedad y contribuye al correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Juntos hablamos de alimentación saludable - Melocotón / David García Sebastiá

Una fuente natural de vitaminas y antioxidantes

Uno de los principales beneficios del melocotón reside en su riqueza nutricional. Destaca especialmente por su contenido en vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

También aporta provitamina A —a través de los betacarotenos responsables de sus tonos amarillos y anaranjados—, un nutriente que contribuye al mantenimiento de la piel y la visión en condiciones normales.

A todo ello se suman minerales como el potasio, fundamental para el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de distintos compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo provocado por los radicales libres.

Un aliado para cuidar la piel durante el verano

La combinación de agua, vitamina C y carotenoides convierte al melocotón en una fruta especialmente interesante durante el verano.

Estos nutrientes participan en el mantenimiento normal de la piel y ayudan a afrontar mejor la exposición al sol dentro de un estilo de vida saludable, siempre acompañados de una adecuada protección solar y una buena hidratación.

El melocotón ayuda a mejorar el aspecto de la piel / Freepik

Diferentes variedades para todos los gustos

Aunque muchas personas hablan simplemente de "melocotón", existen numerosas variedades que presentan diferencias de sabor, textura y color.

Entre las más conocidas se encuentran el melocotón amarillo, de sabor más intenso; el melocotón de carne blanca, más aromático y dulce; la pavía, cuya pulpa permanece adherida al hueso; o el paraguayo, de forma achatada y especialmente jugoso.

Gracias a esta diversidad, es posible encontrar opciones para todos los gustos durante buena parte de la temporada estival.

Recolectores de la cooperativa de Alfarp durante la campaña del melocotón. / PERALES IBORRA

Cómo elegir un buen melocotón

Para disfrutar de todo su sabor, conviene escoger piezas que desprendan un aroma agradable y tengan una piel tersa, sin golpes ni zonas excesivamente blandas.

Lo ideal es que cedan ligeramente al presionarlos con suavidad, señal de que han alcanzado su punto óptimo de maduración.

Una vez en casa, pueden conservarse unos días a temperatura ambiente si todavía están algo verdes. Cuando alcanzan el grado de maduración deseado, es recomendable guardarlos en el frigorífico para prolongar su frescura.

Mucho más que una fruta para el postre

Aunque la forma más habitual de consumir el melocotón es fresco, sus posibilidades en la cocina son muy amplias.

Puede incorporarse a ensaladas de verano, macedonias, yogures, smoothies, brochetas de fruta o tartas. También combina muy bien con quesos frescos, jamón curado o carnes a la parrilla, aportando un contraste dulce muy apreciado en la gastronomía mediterránea.

Otra alternativa muy refrescante consiste en preparar un batido o un granizado de melocotón, ideal para combatir el calor durante los meses estivales.

El sabor del verano

Disponible principalmente entre finales de primavera y principios de otoño, el melocotón representa una de las frutas más características de la temporada.

Su alto contenido en agua, su aporte de vitaminas y antioxidantes, su versatilidad en la cocina y su sabor hacen de él una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de una alimentación variada, equilibrada y adaptada al verano.

Contenido formativo para consumidores y usuarios financiado con el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de Consum.