Merluza de pincho: el pescado blanco que conquista por su sabor, textura y versatilidad

La merluza es uno de los pescados blancos más consumidos y apreciados, tanto por su sabor delicado como por las numerosas posibilidades que ofrece en la cocina. Se puede preparar de muchas formas y adaptarse a distintos cortes y elaboraciones, lo que la convierte en un alimento muy versátil para todas las edades.

Aunque existen diferentes especies de merluza, la más valorada por su textura y sabor es la Merluccius merluccius. Y, dentro de las distintas formas de captura, la merluza de pincho destaca especialmente por la calidad de los ejemplares obtenidos.

Una merluza capturada con anzuelo

La denominación de merluza de ‘pincho’ hace referencia a la forma en la que se captura. Se pesca mediante anzuelo, utilizando un arte de pesca conocido como palangre, que consiste en una línea o sedal con cientos de anzuelos en los que las merluzas pican y quedan enganchadas.

Este sistema de pesca es más selectivo que otros, ya que se centra en una especie objetivo y disminuye la captura accidental de otras especies.

Además, al ser capturadas mediante esta técnica, las merluzas sufren menos golpes y magulladuras. Esto permite conseguir ejemplares con una apariencia de pescado más fresco, caracterizados por su color plateado y sus brillantes reflejos.

Esta variedad se pesca cerca del litoral, aproximadamente a unos 30 kilómetros de nuestras costas.

Un pescado blanco, ligero y nutritivo

La merluza es un pescado blanco con un bajo contenido en grasa y calorías. Aporta alrededor de 65 calorías y menos de 2 gramos de grasa por cada 100 gramos.

Por su bajo aporte calórico, puede formar parte de una alimentación equilibrada y también de dietas con bajo contenido en sodio, ya que su contenido en este nutriente es reducido. Para mantener estas características, es recomendable optar por técnicas culinarias que no añadan un exceso de grasa, como la preparación a la plancha o al horno.

Su carne blanca y de sabor delicado es, además, muy digestiva, por lo que resulta adecuada para todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores.

La denominación de merluza de ‘pincho’ hace referencia a la forma en la que se captura. / Consum

Una carne delicada y muchas posibilidades en la cocina

Una de las grandes ventajas de la merluza es su versatilidad. Puede encontrarse en el mercado en diferentes formatos, como filetes, rodajas, lomos o cola, y cada corte permite distintas preparaciones.

La cola, por ejemplo, puede prepararse hervida, mientras que las rodajas pueden hacerse rebozadas o guisadas en salsa verde, una de las elaboraciones más características de este pescado. El lomo abierto puede cocinarse a la parrilla y el cogote, al horno.

Además, la merluza también puede triturarse cuando existe dificultad para ingerir el pescado entero, una opción especialmente interesante en el caso de niños y personas mayores.

Las cocochas, una de sus partes más preciadas

Entre las diferentes partes de la merluza, las cocochas ocupan un lugar especial. Se trata de la parte carnosa de la región gular y se caracterizan por su particular textura.

En la cocina, las cocochas suelen presentarse en cazuela al pil-pil o rebozadas, dos preparaciones que permiten disfrutar de las características de esta parte tan apreciada de la merluza.

Además de su bajo contenido en grasa y calorías, la merluza aporta proteínas y diferentes minerales y vitaminas.

Un pescado para disfrutar de muchas maneras

Asimismo, la merluza reúne muchas de las cualidades que se buscan en un pescado: una carne blanca y delicada, fácil de digerir, un contenido bajo en grasa y una g r an variedad de posibilidades culinarias.

Desde unas sencillas rodajas rebozadas hasta un lomo a la parrilla, un cogote al horno o unas cocochas al pil-pil, la merluza permite adaptar su preparación al corte y a los gustos de cada comensal.

La merluza de pincho, además, destaca por una forma de captura más selectiva y por la menor presencia de golpes y magulladuras en los ejemplares, características que se reflejan en su aspecto fresco y brillante.

Contenido formativo para consumidores y usuarios financiado con el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de Consum.