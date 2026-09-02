Ansiedad persistente, alteraciones del sueño, irritabilidad o consumo para “calmarse”: señales de que debemos consultar al psiquiatra

El Hospital Vithas Valencia Turia ha incorporado a su cartera de servicios la especialidad de Psiquiatría, con el objetivo de ofrecer una atención integral y especializada en salud mental en un momento en el que cada vez más personas consultan por síntomas que interfieren en su vida diaria.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) cifra en una de cada cuatro las personas que experimentarán algún trastorno mental a lo largo de su vida, un dato que subraya la necesidad de identificar precozmente los signos de alerta y facilitar el acceso a profesionales sanitarios.

Según el Dr. Enrique Gaspar Verdú, responsable del nuevo servicio de Psiquiatría del Hospital Vithas Valencia Turia, “la ansiedad persistente, las alteraciones del sueño -el insomnio que se prolonga durante semanas o el sueño excesivo-, la irritabilidad marcada o el consumo de sustancias como alcohol, cannabis u otros fármacos sin prescripción con el objetivo de ‘calmarse’ o dormir, son señales que justifican una valoración especializada”.

El doctor recuerda que estos signos no necesitan aparecer juntos para ser relevantes, “basta con que uno de ellos interfiera con el descanso, la convivencia -relaciones con familiares, de pareja o amistades- o con el funcionamiento cotidiano para que debamos prestarle atención”. Esto puede manifestarse en situaciones como perder la concentración en tareas sencillas, dejar de disfrutar de actividades que antes resultaban placenteras, mostrar un ánimo inusualmente irritable, tener crisis de ansiedad recurrentes, realizar rituales para aliviar la ansiedad, asumir conductas de riesgo por impulsividad, aislarse socialmente o descuidar el autocuidado básico.

El Dr. Gaspar subraya que acudir al psiquiatra no implica tener un trastorno grave, sino reconocer que algo está interfiriendo en la vida diaria y que una intervención temprana puede evitar la cronificación.

“La salud mental debe entenderse como parte inseparable de la salud global. Cuando un paciente acude a consulta porque siente que algo no va bien, nuestro objetivo es evaluar, orientar y acompañar desde el primer momento, con tratamientos basados en la evidencia y adaptados a cada situación”, afirma el Dr. Gaspar.

Nueva consulta de Psiquiatría

En este sentido, la nueva consulta de Psiquiatría del Hospital Vithas Valencia Turia, integrada en el Instituto de Neurociencias de Vithas (INV), ofrece atención especializada en psiquiatría de adultos, conductas adictivas y patología dual, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), psicoterapias de tercera generación -como la Terapia de Aceptación y Compromiso o el mindfulness clínico- y fases tempranas de la esquizofrenia.

Con esta incorporación, el centro consolida su apuesta por la prevención, la detección precoz y la atención especializada en salud mental, ofreciendo un recurso accesible y profesional para abordar el malestar emocional y los trastornos psiquiátricos desde una perspectiva integral. Asimismo, refuerza su capacidad para atender casos complejos que requieren una valoración conjunta con otras unidades asistenciales, especialmente cuando los síntomas afectan tanto a la esfera emocional como al funcionamiento social, laboral o familiar.