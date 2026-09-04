Affidea consolida su apuesta por L'Eliana y Camp de Túria con la ampliación de la clínica y una nueva resonancia magnética

Affidea consolida su compromiso con L'Eliana y la comarca de Camp de Túria con la ampliación de su policlínica, una actuación que refuerza la capacidad asistencial del centro y permite seguir acercando una atención sanitaria cada vez más completa a los pacientes del área de influencia.

La clínica alcanza ya los más de 1.500 metros cuadrados tras incorporar un nuevo local colindante, destinado íntegramente a la unidad de fisioterapia y rehabilitación. Este nuevo espacio permite ofrecer unas instalaciones más amplias, cómodas y funcionales, mejorando la experiencia de los pacientes y dando respuesta al crecimiento de la actividad del centro.

Como parte de esta ampliación, Affidea incorpora además la primera resonancia magnética en un centro sanitario privado de Camp de Túria, reforzando su capacidad diagnóstica y acercando a los pacientes una tecnología de vanguardia que amplía las posibilidades diagnósticas de la clínica.

Con esta actuación, Affidea continúa avanzando hacia un modelo de atención más integral y resolutivo, en el que los pacientes pueden acceder en un mismo centro a un mayor número de consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos, con la comodidad que supone disponer de estos servicios cerca de su lugar de residencia.

"En Affidea entendemos la sanidad desde la cercanía al paciente. Esta ampliación responde a nuestro compromiso de seguir creciendo en L'Eliana y en Camp de Túria, ampliando nuestra cartera de servicios y dotando al centro de nuevos espacios y tecnología que nos permiten ofrecer una atención cada vez más completa y de mayor calidad", señala Sergio Ruiz, director de Operaciones de Policlínicos de Affidea.

La ampliación de la clínica fue presentada en una visita institucional celebrada en L'Eliana, con la participación de representantes de Affidea y del Ayuntamiento, durante la que se dieron a conocer las nuevas instalaciones y la incorporación de la resonancia magnética.

Con esta actuación, Affidea reafirma su estrategia de crecimiento en la Comunidad Valenciana, fortaleciendo la red de servicios que ofrece a los pacientes y consolidando la clínica de L'Eliana como un centro sanitario de referencia para los vecinos del municipio y del conjunto de la comarca de Camp de Túria.