¿Por qué los españoles vivimos más?

Nuestro país hace tiempo que destaca por su calidad de vida, su gastronomía y el buen tiempo, estos factores influyen directamente en el alargamiento de los años de vida. Lejos de ser un mito, es una realidad evidenciada científicamente. Varios estudios de la Universidad de Washington (EE UU) concluyen que España será el país con más esperanza de vida en 2040, para ello han analizado los hábitos de los españoles que prolongan la longevidad.

Hábitos que mejoran la calidad de vida / FREEPIK

HÁBITOS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA

Uno de ellos es el paseo, aunque el estudio destaca que la población española es de las que menos va al gimnasio, se compesa los paseos al menos cuatro días a la semana que se demuestra. Caminar durante 10 minutos o más al día de manera reiterada mantiene una estabilidad que junto a otras rutinas influye en la salud. La dieta mediterránea es uno de los factores más importantes del estilo de vida en nuestro país, los alimentos que la componen alarga la vida y nos protege de los efectos de la contaminación; entre ellos el pescado, los frutos secos, las frutas y verduras, las legumbres y el aceite de oliva.

Por otro lado, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria recomiendan que descansemos, al menos, 26 minutos después de comer. Está probado que hacer la siesta mejora la memoria, el estado de ánimo y la salud cardiovascular, pero si se hace regularmente y sin superar el tiempo indicado. España destaca por su jornada laboral más larga en comparación con los demás países europeos, esta al tener más descansos finaliza, de media, a las 20. Por lo tanto el día laboral es más largo, pero al ser más relajado reduce el nivel de estrés.

Al igual que el optimismo, este estudio reconoce que los españoles tendemos a incluir palabras positivas de manera frecuente; calificado como el idioma más alegre que levanta el ánimo. Y, por último, el hábito con el que concluye la investigación son las tapas; indica que una cena compuesta solo por estos pequeños platos reduce la ingesta de calorías y se distribuyen equitativamente los hidratos, las proteínas y las grasas, por lo que el beneficio es mayor.

¿POR QUÉ ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR ESPERANZA DE VIDA?

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En el Longevity World Forum, un evento de referencia en longevidad celebrado a principios de año en Madrid, se abordó precisamente esta cuestión. El doctor José Viña, catedrático de Fisiología de la Universitat de Valencia y portavoz del Longevity World Forum, considera que «si en España tenemos una esperanza de vida de las más altas del mundo es por nuestro estilo de vida y por nuestro sistema de salud», y añade que se previenen con efectividad las enfermedades ligado a buenas medidas de prevención respecto a ellas. Sobre los hábitos anteriormente mencionados, el doctor Viña considera que nuestro estilo de vida se sustenta por cuatro pilares fundamentales, entre ellos la nutrición, y aconseja acompañarlo de ejercicio físico, sociabilidad y el control del estrés ligado a un correcto horario de descanso.