La técnica Pectus UP, por primera vez en la sanidad privada de la Comunitat Valenciana

La técnica Pectus UP marca un avance tecnológico en la cirugía torácica, permitiendo, de forma mínimamente invasiva, una corrección eficaz y segura del Pectus Excavatum, una patología con afectación médica y estética del paciente. El equipo de cirugía torácica de IMED Valencia, compuesto por los doctores Eva García del Olmo, Enrique Pastor, y Arnaldo Javier Ibarra, con la colaboración de Ricardo Guijarro, todos con amplia experiencia en esta técnica, realizan esta intervención por primera vez en la sanidad privada de la Comunitat Valenciana.

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica caracterizada por un hundimiento del esternón, que puede generar implicaciones estéticas y funcionales, como problemas respiratorios o afectación en la función y el ritmo cardíaco. La técnica Pectus UP consiste en la colocación de un implante sobre el esternón, a nivel subpectoral, en el punto de mayor hundimiento. Con un sistema de elevación, el esternón se fija a un implante colocado en la cúspide de las costillas, manteniendo así la posición deseada. "La principal ventaja y diferencia del Pectus UP es que se trata de un procedimiento completamente extratorácico", destaca la doctora García.

El doctor Pastor añade: "Conseguimos revertir el hundimiento del esternón sin entrar en la caja torácica ni manipular órganos como el corazón o los pulmones, logrando una corrección del defecto con menor agresividad quirúrgica".

Un postoperatorio más sencillo y rápido

El Pectus UP también revoluciona el postoperatorio de estas intervenciones. "No necesitamos drenajes torácicos, no entramos en la cavidad pleural ni afectamos órganos internos, tampoco es necesaria analgesia epidural o paravertebral. Utilizamos analgesia intravenosa y, generalmente, el paciente recibe el alta en dos o tres días, con un seguimiento posterior en consulta", explica el doctor Pastor.

Comparativa con técnicas tradicionales

Instrumental y material empleado en la operación siguiendo la técnica de Pectus UP. / ED

Tradicionalmente, las cirugías para corregir el Pectus Excavatum son más invasivas. "La técnica de Ravitch, una cirugía abierta, muy efectiva pero también muy agresiva. Posteriormente se introdujo la técnica de Nuss, que implica colocar una barra dentro de la caja torácica, por debajo de las costillas", detalla la doctora García.

Aspectos estéticos y funcionales

El Pectus Excavatum se presenta mayormente en varones y suele ser evidente durante la adolescencia, cuando los cambios corporales y el crecimiento acentuado aumentan la visibilidad del hundimiento. "En la mayoría de los casos, el impacto es principalmente estético, lo que puede afectar la percepción de la imagen corporal, especialmente en la adolescencia", explica la doctora García.

En casos más severos, la deformidad puede tener repercusiones funcionales.

“En Pectus muy pronunciados, o muy hundidos, a veces ves una distancia entre el esternón y la columna vertebral de 3 cm o inferior. En estos casos sí que puede haber una repercusión funcional, provocado por un desplazamiento del corazón, normalmente a la izquierda, reducción del espacio intratorácico, disminución de la capacidad funcional a nivel respiratorio, y de la tolerancia al ejercicio”, puntualiza la especialista.

Retirada del implante y posibles intervenciones futuras

Según indican los profesionales, se recomienda mantener el implante entre 2 y 4 años. Pasado ese tiempo, el paciente se puede plantear someterse a una segunda intervención para retirar el implante. Aunque los doctores apuntan que “si no duele y no se percibe desde fuera, no es necesario”.

Especialistas cualificados para la técnica Pectus UP

Los doctores Ricardo Guijarro, Eva García del Olmo y Enrique Pastor. / ED

Pectus Up es una técnica que puede aplicarse en niños, adolescentes y adultos, ya que la edad no representa una limitación. No obstante, es importante evaluar otros factores específicos del Pectus Excavatum de cada paciente para determinar su idoneidad. En edades tempranas, esta intervención suele estar a cargo de cirujanos pediátricos. Sin embargo, en adolescentes y adultos jóvenes, los cirujanos torácicos lideran el procedimiento. "Estamos preparados para manejar complicaciones cardíacas o pulmonares en caso de que surjan, lo que garantiza la seguridad del paciente", concluye el doctor Pastor.

Así, IMED Valencia refuerza su compromiso con las técnicas más vanguardistas y la excelencia médica con su apuesta por Pectus Up y a Ventura Medical Technologies, dedicada a la mejora continua de su tecnología. Y además, se consolida tanto a nivel nacional como en la Comunitat Valenciana como un referente en cirugía torácica.