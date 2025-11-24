Redacción

¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades oculares?

El cambio climático tiene una serie de consecuencias sobre la salud ocular que se presentan a través de varios mecanismos que pueden actuar de manera directa o indirecta y que muchas veces se relacionan entre sí. La oftalmóloga Sara Hernández responde a las cuestiones que más dudas suscitan entre los pacientes, como por ejemplo, qué población es más susceptible a estos factores o qué podemos hacer para mitigar estas consecuencias que producen las alteraciones medioambientales en nuestros ojos.