Carlos Alcaraz ha hecho historia con tan sólo 19 años al convertirse en el número 1 del tenis mundial tras ganar el US Open, toda una hazaña que lo ha metido de lleno en el olimpo de los dioses del tenis.

Llegar hasta la cima de este deporte, máxime siendo tan joven, exige muchos sacrificios, entre ellos la alimentación. No en vano, Carlos Alcaraz reconoce que ha tenido que aprender a alimentarse mejor de lo que lo hacía y que, aunque no sigue una dieta excesivamente restrictiva, sí ha tenido que aprender qué alimentos le dan mejor resultado a nivel deportivo y cuáles no.

Aún así, admite que hay un producto que le gusta mucho y que, cuando no está compitiendo y está relajado en casa, entre los suyos, con sus amigos, consume muy a menudo. "Cuando estoy en Murcia, como mucho", reconoce.

Qué le encanta comer a Carlos Alcaraz

El producto en sí es algo que sería muy habitual en la dieta de cualquier persona de su edad si no fuese porque se trata de un deportista de élite y altísimo nivel. De hecho, es un alimento barato, de fácil consumo y extraordinario sabor, muy usual en las salidas de la gente joven: el kebab.

Sí, Carlos Alcaraz come kebabs. Y lo hace siempre que puede, porque le gustan y porque tiene la posibilidad de hacerlo sin que interfiera en su carrera deportiva. Se trata de una especie de burrito o fajita típica de la gastronomia turca y que tiene el pan ácimo y la carne a tiras como pilares fundamentales.

A partir de ahí, su mixtura con lechuga, tomate, salsa de yogur o incluso patatas fritas, es habitual. Todo vale, porque el kebab es una intensa mezcla de sabores deliciosos por muy poco dinero. No se trata de comida muy elaborada, pero sí sabrosa. Y su precio, hace el resto.