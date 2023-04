Demasiado pronto para tanto calor. Y es que estos días la noticia por excelencia son las altas temperaturas que ya estamos alcnzando antes incluso de que haya terminado el mes de abril.

Y aunque el mercurio no va a llegar a alcanzar los niveles que los especialistas consideran como peligrosos para la salud, lo cierto es que el cuerpo no ha podido hacer un cambio progresivo del frio al calor y esto puede generar algunos problemas.

En especial para los pacientes que ya tienen alguna patología previa, como los enfermos cardiovasculares.

El doctor Julián Pérez-Villacastín, presidente de la Fundación Española del Corazón explica la forma en la que el calor influye en este tipo de pacientes:

“El calor, si es muy intenso, hace que el corazón lata más rápido y que las arterias y las venas se dilaten, con lo que baja un poco la presión arterial”.

“Entonces, los pacientes que tienen problemas de corazón y que están tomando medicamentos que dilatan las arterias, o diuréticos que hacen que se pierda líquido, pueden encontrarse más cansados y necesitar consulta médica si, por ejemplo, sudan mucho y se deshidratan”.

No obstante, el presidente de la FEC subraya que “lo habitual es que esto no suceda si uno no se expone a temperaturas muy elevadas”.

Recomendaciones para pacientes con enfermedades cardiovasculares

Ante el panorama que nos espera en estos días en nuestro país, y teniendo en cuenta que estos episodios de inusual calor pueden repetirse en las próximas semanas, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón lanzan una serie de recomendaciones para los pacientes con enfermedades cardiovasculares.