Blanca Madurga, uróloga: “El tamaño del pene no importa para tener buenas relaciones sexuales”

En las consultas de urología cada vez se ven a más jóvenes con serios problemas sexuales basados, sobre todo, en las falsas expectativas que tienen sobre su pene. Muchos de ellos buscan en Internet la solución a sus problemas y otros ni siquiera se plantean consultar a un experto porque la vergüenza los supera.

La doctora Blanca Madurga, que acaba de publicar Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar (Editorial Planeta), pone al alcance de todos toda la información posible y romper mitos y falsas creencias. Y es que, se trata de un tema que siempre despierta una risa incómoda, pero que afecta al ego y a la salud mental.

Si las mujeres van al ginecólogo una vez al año como mínimo, ¿por qué los hombres no tienen anualmente una cita con el urólogo?

Hay miedo y vergüenza hacia el urólogo. Todavía sigue existiendo esa percepción errónea de que la masculinidad se asocia a la ausencia de enfermedad, y por eso hoy en día muchos hombres aún se resisten a ir al médico. En la mujer, no obstante, hay más cultura de consulta y acudir en cuanto surge un problema. Hay que empezar a desterrar esas ideas y reconocer que todos podemos tener un problema en el área sexual y acabar con la idea de que como varones no se puede fallar nunca.

¿Qué problemas se podrían evitar si los hombres fueran al especialista asiduamente?

Por ejemplo, el cáncer de próstata o de testículo. Como prevención anual, se debería ir al urólogo a partir de los 45 años. Antes si hay antecedentes familiares de tumores en la próstata o de cualquier otro tipo que afecta a los genitales masculinos. Aunque en los últimos años está cambiando la situación, todavía hay hombres que llegan al especialista cuando es demasiado tarde. En el caso del cáncer de próstata, con un simple análisis de sangre se puede detectar, sin olvidar la autoexploración para el de los testículos.

El tacto rectal sigue generando mucho pudor…

Con esta prueba hay tanta leyenda. Y generadas por los propios hombres. Es una exploración a la que a día de hoy las guías europeas de urología la consideran de las más fiables. Nos da mucha información y no es doloroso. Si lo es, es que hay infección de próstata.

La doctora Blanca Madurga (Valencia, 1959) es especialista en Urología con más de treinta años de experiencia. Ejerce como titular en el Hospital Puerta del Mar y es profesora asociada de la Universidad de Cádiz. Fue la primera mujer en coordinar el grupo de Urología funcional, femenina y urodinámica de la Asociación Española de Urología, y ha viajado por medio mundo enseñando técnicas quirúrgicas. Empeñada en dar calidad de vida a sus pacientes, se dedica con verdadera vocación a la andrología y la urología. Por eso también se formó en comunicación, para hacer más comprensibles los mensajes a quienes pasan por su consulta de urología.

¿El pene es el gran “desconocido” para los hombres?

Les falta mucha información sexual, y especialmente a las nuevas generaciones, que están desinformados. Gracias al doctor Internet estamos peor informados porque, claro, la mayoría de las cosas que hay son mentira. Además, toda esa información errónea puede generar falsas expectativas e incluso angustia.

En Internet hay productos para alargar el pene, ¿por qué la gente sigue cayendo en estas mentiras?

Cremas, pastillas… hasta infusiones. En Internet nos encontramos con multitud de productos que prometen alargar el pene. Y libros con técnicas para tener mejores erecciones. Se trata de un negocio montado en torno a la vergüenza que siente el varón al ir al andrólogo. Lo mejor es acudir al especialista y consultar las preocupaciones: si no me siento satisfecho con mis erecciones, con el tamaño… Se mira, y si no es normal, para eso estamos los urólogos, para ayudarte.

Según varios estudios, el tamaño del pene ha crecido en los últimos 30 años, ¿a qué se debe?

La alimentación es clave. Ahora tenemos un patrón alimentario basado mucho en proteínas, lo que ha ayudado a aumentar el tamaño del pene. Pero también hay otro fenómeno muy curioso. Siempre se ha creído que los varones de ciertas razas tienen el miembro mucho más grande. Pues se ha visto que no hay tantas diferencias entre razas y que se ha acortado por el efecto migratorio que tenemos a nivel mundial.

¿De qué tamaño debe ser un pene normal y cuándo se tiene que acudir a un especialista?

El tamaño “normal” de un pene en erección está entre los 12 y los 15 centímetros. Habría que ir a un especialista cuando mide menos de 6 centímetros. Y en adultos son casos muy raros. Sin embargo, hay muchos hombres que después de superar la vergüenza acuden al urólogo preocupado por el tamaño de su pene, con falsas expectativas creadas por las películas pornográficas, y tienen un miembro dentro de lo que se considera normal.

¿Hay alguna relación real entre el tamaño y la satisfacción a la pareja?

La verdad es que es una relación más psicológica que real. Por ejemplo, cuando la pareja es una mujer hay que saber que la zona más sensible está en el tercio interior de la vagina. Si el pene llega al fondo lo que provoca es dolor. Y en cuanto al ano, la zona más sensible es la parte del ano y el esfínter, que es lo que produce placer. El resto no tiene sensibilidad y es más una fantasía que una realidad.

¿Hasta qué punto influye el tamaño de la nariz, las manos o los pies en la longitud del pene?

Que el tamaño de la nariz está íntimamente ligado con el del pene está científicamente demostrado. Viene predeterminado desde antes de nacer por los niveles de testosterona a los que está expuesto el feto durante la gestación.

El número de circuncisiones practicadas en España ha vivido un notable aumento en los últimos años, ¿a qué se debe?

Yo siempre lo recomiendo cuando hay el más mínimo problema, cuando no acaba de bajar bien el prepucio o es un poco estrecho. Además, la circuncisión mejora la higiene del hombre, lo que conlleva un menor riesgo de cáncer de pene y también disminuye la incidencia de cáncer de cuello de útero en la mujer. Es una intervención muy sencilla, con anestesia local, pero que genera mucho miedo en los hombres: no es dolorosa y solo hay que evitar las erecciones durante los tres o cuatro primeros días.

El pene envejece con nosotros, ¿se podrían evitar ciertos problemas relacionados con la vejez como la disfunción eréctil?

Se puede retrasar si llevas una vida saludable, si te cuidas, si no fumas, si no bebes en exceso, si llevas una alimentación regulada. Entonces no vas a tener diabetes, no vas a tener obesidad, no vas a tener hipertensión, no tienes todas estas cosas, vas a conseguir que tus erecciones te duren muchísimo mucho más años.

Y de todas formas cuando llegues a una edad que ya tu pene no te responde, consulta con un urólogo. No se tiene que dejar de tener relaciones sexuales por edad. Se ha demostrado que mantener sexo en personas mayores les alarga la vida. Y hay soluciones para los problemas de erección, cirugía, medicamentos, prótesis de pene maleables…

Cada vez hay más jóvenes sin disfunción eréctil que recurren a la viagra, ¿tiene consecuencias a largo plazo?

Es todo por desinformación porque han conseguido que un gatillazo que normalmente no tiene ninguna importancia que hay que decirlo alto y claro le pasa la mayoría de los hombres en algún momento de su vida, porque es normal, no pasa absolutamente nada. Y en muchas ocasiones les ha generado una disfunción eréctil porque han empezado a tener miedo a tener una relación y han entrado en el círculo vicioso. Estos medicamentos que se utilizan para mantener una erección firme no son contraproducentes ni generan problemas, no son necesarios a no ser que exista un problema.