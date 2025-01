Así es vivir con depresión: “Es como llevar un traje de plomo que te deja sin fuerzas ni ganas de hacer nada”

José Ramón tardó dos años en pedir ayuda profesional. Dos años en los que estuvo lidiando con los síntomas de la depresión, como la irritabilidad, falta de energía o la fatiga, en soledad. El caso de este andaluz no es único. Es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en nuestro país: hasta un 17% de los españoles dice tener depresión, la tasa más alta de Europa.

La palabra depresión no es desconocida en su casa. Su madre y su hermana también han sufrido esta enfermedad. Sin embargo, esta situación familiar no ayudó a que pudiera reconocer la sintomatología con rapidez, como reconoce en una conversación telefónica.

"Me puse en contacto con la Fundación ANAED (de la que ahora es coordinador nacional), quienes me ayudaron a entender qué era lo que me estaba pasando", explica a 'Guías de Salud'. La depresión no afecta a todos por igual, ya que depende de sus circunstancias personales.

Las personas con enfermedades crónicas que causan dolor o discapacidad son más propensas a sufrir síntomas depresivos, como recalca en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión Rubén Chacón-Cabanillas (@cuidando_conaccion), enfermero especialista en Salud Mental y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).

La depresión puede aparecer por problemas que se escapan de nuestro control, como la pérdida de empleo, una ruptura amorosa, abuso de tóxicos, problemas económicos o acoso laboral o escolar. Aunque también tiene un componente genético.

Los problemas de salud mental más prevalentes son la ansiedad, la depresión y el trastorno del estado de ánimo. / Freepik

La enfermedad de la "vergüenza" que cuesta verbalizar

Lo que hizo José Ramón cuando le diagnosticaron depresión no es lo común. No se calló y habló abiertamente con su círculo más cercano lo que estaba pasando en su cabeza. "Lo mejor es normalizar la enfermedad y hablar de ella con tu gente con tranquilidad y no guardarla como un secreto".

Y es que, hablar de depresión sigue siendo un tabú e incluso después del bum que hemos vivido tras la pandemia de la COVID-19 con los problemas de salud mental. Cada vez se habla más de este tipo de trastornos, pero hacerlo en nuestro entorno es casi un 'milagro'.

"Sigue habiendo más de un 80% de personas que no lo cuentan y que no dicen que van al psicólogo o al psiquiatra".

Lo dice desde su propia experiencia. Como paciente con depresión (sigue sufriendo algunos episodios depresivos) y como voluntario en la Fundación ANAED. "Muchos lo ocultan a su propia familia y se niegan a pagar la consulta con el psicólogo con tarjeta de crédito para que no haya ningún tipo de registro".

Y lo mismo ocurre con las bajas laborales. "En el trabajo hay quienes dicen que tienen problemas de vértigos o mareos para ocultar el problema real porque sigue generando vergüenza reconocer que padecen depresión".

Depresión, un problema de salud mental desigual entre mujeres y hombres Según la Encuesta Europea de Salud en España (2019-2020), la prevalencia de los trastornos depresivos en mujeres duplica a los casos en hombres (7,1% y 3,5%). Rubén Chacón-Cabanillas explica que las mujeres son, en general, quienes más tienden a verbalizar sus emociones. "Además, es importante considerar que ciertos periodos de cambios hormonales, como el posparto o la menopausia, pueden afectar su estado emocional. También se observa que, en muchos casos, son los hombres quienes adoptan más conductas de riesgo, de suicidio, especialmente en situaciones de vulnerabilidad emocional, y quienes menos ayuda piden. Se debe visibilizar la petición de ayuda, en el entorno cercano, en el centro de salud, en urgencias o en el teléfono 024 (gratuito y confidencial). El suicidio y la depresión son prevenibles".

La depresión se puede tratar / PEOPLEIMAGES - Archivo

Consecuencias de vivir con depresión

José Ramón cuenta que hay tantas formas en que se manifiesta la depresión que "resulta bastante complicado explicarlo". Como ya cuenta con diversas herramientas para "enfrentar lo que me ocurre, pero lo que siento principalmente es una falta de energía. Sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, pero me resulta casi imposible llevarlo a cabo".

La explicación es como "si estuviera usando un traje lleno de pesas de gimnasio o plomo, teniendo que cargar con 500 kilos cada vez que intento moverme. Mi cuerpo no tiene ganas de hacer nada, y mi mente lo sabe, lo que me lleva a posponer constantemente mis tareas".

Lo que sí está claro son los síntomas que nos pueden alarmar y que los profesionales "podemos detectar". Chacón-Cabanillas subraya que "es habitual observar en la persona mayor irritabilidad, inquietud, desgana, desesperanza, problemas de concentración, de apetito o de sueño y pérdida de interés por actividades que antes agradaban".

Las personas con depresión deben cuidar su calidad del sueño / Freepik

La conexión entre la depresión y el sueño

El enfermero especialista en Salud Mental, que también forma parte de la Alianza por el Sueño, señala que es fundamental reconocer cuánto antes la depresión porque "más oportunidades tendremos para trabajar con la persona, acompañarla y ayudarla a afrontar situaciones que le resulten difíciles, sin juzgar".

La falta de sueño incrementa el riesgo de padecer depresión. La Alianza por el Sueño, en un estudio realizado en 2024, revela que el 90% de las personas con depresión mayor pueden experimentar insomnio. "Esto indica que actúa como un mediador entre el estrés percibido por la persona y la depresión. Combatir el insomnio puede no solo ayudar a mejorar los síntomas de depresión, sino también prevenirla".

Así, admite Chacón-Cabanillas, una persona que se siente triste o empieza con síntomas depresivos debería prestar atención a su calidad de sueño. Éste puede disminuir (insomnio) o aumentar (hipersomnia) en tiempo. Por el contrario, los trastornos del sueño, como la apnea, pueden producir síntomas de depresión, debiendo ir a la raíz del problema. No hay que olvidar que también se debe:

Cuidar la alimentación

Hacer ejercicio físico regular

Evitar los tóxicos: tabaco, alcohol, automedicación con psicofármacos...

Buscar actividades lúdicas en grupo

Practicar alguna técnica de relajación y acondicionar el entorno a un lugar agradable

Desconectar de las pantallas al menos dos horas antes de irse a dormir

Y José Ramón manda este mensaje en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno "que tiene salida":