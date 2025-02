¿Puede tu dentista ponerte ácido hialurónico para aumentar los labios o bótox para quitar las arrugas?

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el 50% de la población española se ha realizado un tratamiento de medicina estética en el último año.

El 'boom' de los retoques es un hecho y que no entiende de edad: aumentan los pacientes más jóvenes, de 16 a 25 años y las personas mayores de 45 años. Sin embargo, también han proliferado las clínicas clandestinas que no cuentan con los permisos necesarios para su realización ni con el personal apropiado.

Como explica a este diario el doctor Sergio Fernández, vicepresidente segundo de SEME, "muchos de los pacientes sienten vergüenza de denunciar que han acudido a un centro no autorizado, donde el personal no era médico. Además, en muchos casos, estas personas han ido a la clínica por amistad y no quieren causar problemas a quien se lo realizó".

Esta misma semana hemos conocido que más de 20 clínicas están siendo investigadas por usar bótox ilegal y otras sustancias importadas de Corea sin pasar los debidos controles sanitarios en Europa y nuestro país. Se han registrado establecimientos en varias provincias españolas: Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Alicante.

Cómo saber rápidamente si una clínica estética es legal

Todos los tratamientos en las clínicas de medicina estética deben estar autorizados por la Consejería de Sanidad, señala el médico estético a 'Guías de Salud'. Cada clínica tiene un número de licencia sanitaria, el cual está vinculado a una unidad asistencial específica, en este caso, la U.48.

"Este número confirma que el centro ha cumplido con los requisitos establecidos para realizar tratamientos de medicina estética", especifica. En España, se verifica que las clínicas cumple con las condiciones necesarias para ofrecer estos procedimientos de forma segura.

Esta información puede ser solicitada por el propio paciente, aunque "generalmente está en la recepción de la clínica junto al cartel informativo de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del consumidor".

Por eso, hay que tener claro que:

"Si una clínica no muestra la U.48 o no está registrada, puede ser un indicio de que los tratamientos no cumplen con los estándares de seguridad y regulación sanitaria".

Los tratamientos de bótox deben ser realizados por un médico / Freepik

Los riesgos de acudir a una clínica clandestina

Si un centro no tiene la unidad U48, significa que no ha cumplido con los requisitos de la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma y "no ha pasado la inspección sanitaria".

Esto puede implicar que los tratamientos no se realicen de acuerdo con la normativa, lo que pone en riesgo la salud del paciente.

El doctor Fernández subraya que "ese centro podría estar utilizando productos no regulados e incluso peligrosos, para nuestra salud, lo que puede provocar efectos secundarios graves, como infecciones, reacciones alérgicas, o daños en los tejidos, que podría requerir injertos de piel en un futuro".

Quién puede realizar los tratamientos estéticos

"El personal no médico no está autorizado para realizar tratamientos estéticos", señala el especialista. Debemos desconfiar de un centro de medicina estética "si los precios son excesivamente bajos", ya que podría ser una señal inequívoca que el centro está utilizando productos de baja calidad u opera de manera ilegal.

Ni odontólogos ni otro profesional sanitario. "La legislación española es muy clara al respecto y establece que solo los médicos pueden realizar tratamientos como infiltraciones de toxina botulínica, ácido hialurónico, láser de CO2 o cualquier procedimiento que implique riesgos".

Un hombre durante un tratamiento de medicina estética en Vigo / MARTA G. BREA

Y es que, los médicos "somos los únicos capacitados para manejar las complicaciones que puedan surgir durante un tratamiento estético".

Según el artículo primero 2 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula la profesión de los profesionales relacionados con la salud dental, “los odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades de prevención diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca de los maxilares y de los tejidos anejos”.

La toxina botulínica es un fármaco que conforme a la Circular 2/2010 de la AEMPS solo puede ser empleada por el médico. "Con relación al ácido hialurónico es un producto sanitario que debe ser infiltrado por un médico".

Cada vez hay más clínicas clandestinas

Las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto de las clínicas ilegales, que ofrecen precios bajos y promociones tentadoras para los pacientes. "Pueden sentirse atraídos por estos precios sin darse cuenta de los riesgos que conllevan, ya que su salud está en juego".

No obstante, "desde la Sociedad Española de Medicina Estética, trabajamos para informar a los pacientes y concienciarlos sobre la importancia de elegir clínicas reguladas", recalca el doctor Fernández.