Implantología dental: ¿es la mejor solución para conservar los dientes dañados?

La implantología se realiza colocando un implante de titanio dentro del hueso y entonces, o se rehabilita inmediatamente colocando su respectiva prótesis o se espera de 4 a 6 meses para esperar su correcta osteointegración.

Sin embargo, como nos explica Sión Cruz, odontóloga especialista en cirugía, periodoncia, regeneración e implantoprótesis facial guiada, siempre tiene que ser la última alternativa, es decir, cuando el diente ya no tiene posibilidad de restauración.

"Hay que tener siempre en cuenta que nuestros dientes son el bien más preciado y aunque los implantes son una opción estupenda nunca será mejor que nuestra propia dentadura. Por tanto, únicamente deberán colocarse cuando el resto de opciones de rehabilitación oral han sido descartadas", señala a este diario.

Siempre hay alternativas menos invasivas. Hoy en día se intenta tener una odontología más conservadora y menos invasiva. "Dependiendo de cómo esté el diente encontraremos diferentes soluciones desde reconstrucciones en dientes prácticamente destruidos o endodoncias en dientes cuya vitalidad se ve comprometida", recalca la doctora.

La ventaja de los implantes frente a las prótesis "claramente es la comodidad". La aparatología removible, como es en este caso las prótesis, suelen ser bastante incómodas y provocan en su mayoría diversas heridas en la mucosa oral, además de que favorecen la pérdida paulatina del hueso de la cavidad oral comprometiendo la estabilidad de las propias prótesis a medio plazo, especifica la odontóloga.

Los puentes suelen ser una alternativa bastante "recomendada siempre y cuando los dientes adyacentes a la zona del implante ya estén medianamente reconstruidos", ya que si están sanos en su totalidad es “un crimen” reducir su contorno para sustituir la falta de un diente porque podemos llegar a debilitarlo notoriamente. En este caso el tratamiento más conservador sería el implante.

Los candidatos ideales serían pacientes no fumadores con una higiene oral buena. Sin embargo, no es lo que "solemos encontrar en las consultas". Hay una idea errónea de que los implantes no necesitan cuidados, pero necesitan igual o más cuidados que nuestros propios dientes, es por ello que siempre se deberá de llevar una higiene exhaustiva.