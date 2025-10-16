Qué dicen los oftalmólogos sobre las gafas amarillas que utiliza Marcos Llorente

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, siempre presume en sus redes sociales de su estilo de vida y hábitos de salud.

Sigue a rajatabla la dieta paleo, que consiste en comer como nuestros ancestros y que ya explicamos en este artículo que no tiene evidencia científica, pero ahora el jugador ha asegurado en una entrevista con COPE que utiliza gafas de sol con cristales amarillos para filtrar el "exceso de luz azul" de los ordenadores o el móvil.

"Sin evidencia científica" sobre las gafas de cristal amarillo

El madrileño comercializa estas lentes a través de su propia empresa. Sin stock, están agotadas desde su última aparición, tienen un precio de 199 euros.

Y es que, aunque el objetivo principal de estas gafas con cristales amarillos para reducir el "daño" de la luz azul, desde la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), señalan que no se ha demostrado que realmente sea perjudicial para los ojos.

"No hay ningún estudio realizado en humanos, necesarios antes de poder emitir una recomendación definitiva acerca del daño de la luz azul emitida por las pantallas de visualización", subrayan.

Marcos Llorente, con gafas de cristales amarillos, durante una entrevista en COPE / EL PARTIDAZO DE COPE

No se pueden recomendar pantallas anti luz azul

Los estudios disponibles, recalcan los oftalmólogos, solo se han realizado in vitro o en animales de experimentación sometiéndolos a luces azules de gran intensidad.

Por ello, "si bien parece razonable la necesidad de realizar dichas investigaciones para establecer las medidas de salud poblacionales, actualmente no se puede recomendar es el uso de pantallas de protección de luz azul para evitar un daño no demostrado en condiciones reales y en humanos por estos dispositivos".

En este sentido, la Sociedad Española de Oftalmopediatría (SEDOP) también suscribe que "no hay evidencia científica de que sea necesario proteger los ojos con dichos filtros ya que no se ha demostrado que causen un daño significativo en la visión".

El nivel de exposición a la luz azul de las pantallas es "significativamente más bajo" que el de la luz azul natural, y en cualquier caso ninguno de los niveles se acerca a los límites de seguridad ocular. Esto significa, que es probable que el "daño potencial de la luz azul a nivel ocular causado por las pantallas digitales sea muy bajo o ninguno".

Los efectos reales de la polémica luz azul

Como explican los oftalmólogos pediátricos, se han implementado muchas regulaciones para limitar la cantidad de luz azul emitida por los dispositivos digitales.

Debido a estos límites de seguridad, los niveles de luz azul que emiten las pantallas (tanto smartphones como tabletas) no son lo "suficientemente altos como para producir daño a nivel retiniano, haciendo innecesario recomendar el uso de filtros de luz azul cuando se usan pantallas digitales de manera generalizada".

El uso prolongado de pantallas digitales puede provocar “fatiga visual” por múltiples factores: disminución de la frecuencia de parpadeo, cambios en el esfuerzo acomodativo, deslumbramiento... "Es probable que estos síntomas de fatiga visual sean simplemente causados por un uso excesivo de dispositivos digitales, y no por la luz azul en sí".