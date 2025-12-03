Canarias refuerza los controles en exportaciones para evitar la entrada de peste porcina
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado que la peste porcina africana no está presente en las islas, a pesar de los casos detectados en la península
efe
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" ante los casos de peste porcina detectados en la península y ha asegurado que, en la actualidad, la enfermedad no está presente en el Archipiélago, si bien se han reforzado los controles de las exportaciones.
Quintero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que la condición de región ultraperiférica actúa, en este caso, como una "fortaleza", al dificultar la entrada de enfermedades y plagas.
Ha recordado también que Canarias importa cerdos desde distintos puntos de España, pero no desde Cataluña, zona donde se han confirmado positivos, y ha señalado que la Comunidad Autónoma mantiene un seguimiento "casi diario" con el Ministerio para conocer la evolución de la situación.
Los casos
Según indicó, los casos detectados corresponden a jabalíes asilvestrados,nueve positivos y otros siete animales hallados muerto, una circunstancia que, dijo, reduce el riesgo para Canarias al no existir jabalí en las islas.
El consejero ha subrayado que el mayor riesgo se encuentra en la entrada de animales por los puertos, motivo por el que se han intensificado los controles en todas las exportaciones ganaderas con destino al Archipiélago. "El control es máximo", ha afirmado, tras detallar que las granjas y las operaciones de traslado están sometidas a inspecciones "muy exhaustivas".
Quintero ha reiterado que la peste porcina africana no afecta al ser humano y que el consumo de carne de cerdo, incluido el producto local, es seguro. "Actualmente no existe en Canarias y no supone ningún riesgo para la salud", ha apostillado.
