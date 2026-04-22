La rinosinusitis crónica con poliposis nasal, una enfermedad inflamatoria que sigue siendo poco conocida

La RSCcPN es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias superiores, que se caracteriza por la aparición de pólipos nasales que pueden provocar síntomas persistentes como congestión nasal, pérdida de olfato, secreción nasal, dolor facial o alteraciones del sueño, afectando de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes.

Más allá de los síntomas físicos, esta patología condiciona aspectos esenciales del día a día como respirar con normalidad, descansar o disfrutar de los olores y sabores, generando también un impacto emocional y social que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido. El doctor Serafín Sánchez Gómez, presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) subraya que “la poliposis nasal es una enfermedad compleja que puede afectar de manera importante a la calidad de vida. Es fundamental mejorar el conocimiento sobre sus síntomas y fomentar la consulta médica para poder ofrecer un abordaje adecuado a cada paciente, especialmente ante la persistencia de los síntomas, ya que no deben normalizarse ni pasarse por alto”.

También coincide Vanesa Limoge, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal (AEPONA). "Muchos pacientes conviven durante años con síntomas como la congestión o la pérdida de olfato sin ser plenamente conscientes de que se trata de una enfermedad crónica. Esta falta de reconocimiento retrasa el diagnóstico y dificulta el acceso a un manejo adecuado”. Y es que, vivir con esta enfermedad significa:

"Nos suele doler la cabeza debido a la acumulación de mucosidad en la misma, nos cuesta dormir y nos despertamos varias veces por la noche. Estamos constantemente inflamados, agotados y con un nivel de estrés muy alto. Entre el 65-80% perdemos el olfato, y con ello, pierdes trozos de vida, porque dejas de olerla y de percibirla".

La poliposis nasal afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes / Freepik

Dar voz a una "realidad invisible"

Con motivo del Día Mundial de la Poliposis Nasal, AstraZeneca, SEORL-CCC y AEPONA, han puesto en marcha la campaña “El valor de un sentido”, una iniciativa de concienciación que tiene como objetivo visibilizar el impacto real de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) en la vida de quienes la padecen y contribuir a una mayor comprensión social de esta enfermedad.

La campaña pone el foco en el olfato, un sentido que va mucho más allá de percibir olores. Perderlo no solo implica dejar de oler, sino también no saborear la comida como antes, no reconocer el olor de tu entorno o sentir que algo falta en el día a día, condicionando la forma en la que las personas respiran, descansan y se relacionan con el mundo.

Marta Moreno, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, recalca que “estas iniciativas son fundamentales para dar visibilidad a enfermedades como la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida. Mejorar el conocimiento de la enfermedad y escuchar la experiencia de los pacientes es clave para avanzar hacia un mejor abordaje y una mayor concienciación social”.

Los síntomas pueden pasar desapercibidos

Uno de los principales retos de esta patología es que sus síntomas son inespecíficos y pueden pasar desapercibidos, lo que contribuye a retrasos en el diagnóstico y manejo de los pacientes. En este contexto, el doctor Sánchez asegura que es necesario “avanzar en el conocimiento de los mecanismos inflamatorios implicados en la enfermedad para evolucionar hacia un abordaje más preciso y personalizado”.