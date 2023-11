A sus 30 años, Mauro Pascual ejerce como entrenador personal y deportista de alto rendimiento en disciplinas como el ciclismo de montaña o el CrossFit.

Hace tres años Mauro sufrió un accidente tras caer de su bicicleta en la montaña evitando atropellar a su compañero durante un descenso. Tras ser operado y rehabilitado, el dolor no cesaba. “Los tratamientos convencionales tienen muchas carencias”, cuenta Mauro.

“El pie quedó totalmente descolgado de lo que sería la tibia”, nos cuenta Mauro Pascual.

Sufrir una lesión es uno de los peores trances que le pueden suceder a un deportista. Cuando se trata de algo grave, como una rotura, la pregunta siempre es la misma: ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme? Y en el peor de los casos: ¿Podré volver a hacer deporte?

El tratamiento tradicional con ácido hialurónico

Hasta ahora uno de los tratamientos más comunes para una lesión que no cesa es la infiltración de ácido hialurónico, pero no siempre es suficiente. “Vivo por y para hacer deporte” asegura. Las lesiones de tobillo son duras, una articulación sobre la que se carga todo el peso de una persona no es fácil de rehabilitar al cien por cien.

La medicina regenerativa es el conjunto de tratamientos, técnicas y terapias empleadas a partir de material biológico extraído del propio paciente con el objetivo de que este pueda recuperar la funcionalidad articular, paliar el dolor y como consecuencia, mejorar su calidad de vida.

“Este tipo de tratamientos y técnicas no requieren cirugía ni hospitalización: se realizan de forma ambulatoria. Además son seguros, sin efectos adversos y representan el futuro de la medicina ya que al ser muestras biológicas obtenidas del propio paciente, no existe una posibilidad de rechazo”, explica el doctor Carlos Jarabo.

Los resultados del tratamiento con medicina regenerativa

Carlos Jarabo es el director médico de Clínicas Cres. Una clínica especializada en tratamientos de medicina regenerativa. “No tengo nada que perder”, anunciaba Mauro al tomar la decisión de tratarse en Cres. Desde entonces, es otra historia.

“A los pocos meses empecé a notar mejoría”, nos cuenta Mauro con relación a su proceso de tratamiento llevado a cabo en Cres. “Cada día me encontraba mejor”, añade el joven deportista que lleva ya tres años bajo los cuidados del doctor Jarabo. A la hora de saber si es posible recuperarse de una lesión, es clave entender que uno de los factores más importantes es la calidad del estado del tejido dañado.

La importancia del diagnóstico profesional

El médico de la clínica Cres Carlos Jarabo, nos cuenta que esta misma técnica se lleva a cabo en otras articulaciones como pueden ser la rodilla, cadera, hombro… y el éxito siempre va a depender del diagnóstico médico. Por su consulta pasan pacientes con lesiones en tendones, músculo o hueso de diferente índole, desde deportistas lesionados a personas con dolor articular debido al desgaste de la articulación por la edad o el sobrepeso.

