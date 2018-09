La Reina Letizia deslumbra sin maquillar en el colegio

La princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, han empezado hoy las clases en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid, donde han llegado con sus padres, los reyes, en un automóvil que conducía el monarca.

Don Felipe y doña Letizia han saludado desde el vehículo con las ventanillas delanteras bajadas -y también sus hijas, a través de los cristales- a los reporteros gráficos que les aguardaban tanto a la llegada como a la salida del centro, donde los reyes han permanecido una media hora.

El rey Felipe VI y la princesa Leonor a su llegada al colegio Santa María de los Rosales. Foto: EFE

Doña Letizia nos ha mostrado su mejor versión de naturalidad mañanera de mami que como todas llevamos al colegio a los más pequeños, minutos antes de nuestras apretadas agendas laborales.

La mujer de Felipe VI ha llegado con una camiseta blanca y pantalón blanco tan de tendencia, a la par que un clásico que no pasa de moda, combinada con una sahariana de estilo militar y unas zapatillas en blanco de lo más casual y juvenil, móvil en mano.

Pero lo que más ha sorprendido a nuestros ojos es lo natural de su maquillaje ya que Letizia ha llegado al centro escolar de sus hijas Leonor y Sofía junto a su marido casi sin pintar, algo a lo que no nos tiene muy acostumbrados.

Su Majestad la Reina ha sido una de las pocas royals en mostrarnos su rostro al natural. En casa ha quedado su eyeliner verde y sus sombras bronce. Las extensiones de las pestañas de pelo natural de la Reina Letizia no necesitan rimmel para su día a día, este es uno de los mejores trucos para no tener que estar con pincel en mano y para las que no se atrevan, pueden sustituirlo por un lifting de pestañas, que potencian más las propias pestañas de una que la permaente de pestañas. Además, también se ha recogido el pelo en un sencillo moño...



Nuevo curso escolar

El Santa María de los Rosales es un colegio privado ubicado en la zona residencial de Aravaca, en el que la princesa Leonor, que pronto cumplirá 13 años, comienza segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y su hermana Sofía, de 11 años, sexto curso de Primaria.

Después de este reencuentro con las clases, las hijas de los reyes tendrán ocasión de celebrar con sus padres dentro de cuatro días, el próximo sábado, el 46 cumpleaños de doña Letizia, en una jornada sin actividad oficial, tras un viernes en el que don Felipe inaugurará una fábrica en Sevilla mientras la reina concede dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela.

Leonor estrenó el pasado sábado su actividad institucional fuera de Madrid como princesa de Asturias en una visita a Covadonga con sus padres y su hermana para conmemorar los 13 siglos transcurridos desde la fundación del reino asturiano y los centenarios de la coronación de la Santina y de la creación del primer Parque Nacional de España, embrión del de los Picos de Europa.