No te vas a creer lo que este cliente pidió a un hotel (y le hicieron caso)

Hay muchos clientes excéntricos en los hoteles españoles. Bueno, en realidad los hay en los de todo el mundo. Dicen que hay famosos que piden una fabada de madrugada o que quieren habitaciones en las que nunca haya fumado nadie. Pero no hace falta ser conocido para pedir algo raro. Hace unos días un tuitero sorprendía a muchos con la petición que hizo al hotel en el que se iba a alojar en Sevilla.



"Me gustaría que me hiciesen un cisne con la toalla encima de la cama y una foto del Fary en mi mesilla, muchas gracias", escribió el tuitero. Su sorpresa al llegar fue encontrarse con que, efectivamente, en el hotel le habían hecho caso.



Al menos el hotel consiguió una cosa: triunfar en redes sociales. El tuit en el que cuenta su historia este internauta ha sido compartido ya más de 2.000 veces.