Arkano convierte en rap el catálogo de Ikea a cambio de amueblar el Centro Socioeducativo de San Blas.

Ha rimado durante más de 24 horas seguidas; ha sido campeón del mundo de batalla de gallos y dos veces el mejor del certamen nacional. Ha improvisado en multitud de escenarios, escrito un libro y editado un disco. Pero lo que nunca hasta ahora había hecho Arkano es rimar en sueco. Así, como suena. O precisamente por cómo suena, el grado de dificultad es más grande y el reto para el rapero alicantino lejos de ser un obstáculo se ha convertido en un incentivo, en un más difícil todavía de los que a este alicantino le gustan.



Ya lo está haciendo, de la mano de Ikea y de su catálogo con nombres casi impronunciables. Y como de improvisación Arkano sabe mucho, fue así como empezó esta aventura que ha llevado al alicantino a poner rimas al catálogo de la tienda sueca, eso sí, a cambio de que amueblen el Centro Socioeducativo de San Blas de Alicante.



El encuentro ocurrió en las redes sociales, donde el alicantino es muy activo. Arkano volvía a colgar la semana pasada un tuit de 2017 en el que reproducía la frase en la que menciona el nombre de esta tienda, incluida en su tema Niño mimado, vídeo que también adjuntaba. («Parece que tengo a Ikea de patrocinador secundario, ya que no dejan de insistirme en que salga del armario»). Y escribía: «Lamenablemente... este tuit sigue vigente», ante las insistentes preguntas sobre su orientación sexual.



La respuesta no se hizo esperar. Ikea le lanzó el guante y le propuso que hiciera una rima con el nombre de su sofá Ektorp.





¿En serio? jajaja y si mejor nos ayudáis a terminar de amueblar el Centro Socioeducativo San Blas de Alicante, sería la bomba — Arkano (@SmoothArkano) 3 de septiembre de 2018

Y la hizo, colgando un vídeo. «Vemos que no se te resiste nada», respondía la firma en las redes. Pero aún quedaba más. Le propusieron hacer lo mismo pero con todos los muebles del catálogo. «Solo falta que me regaléis el sofá y ya me termináis de conquistar», apuntaba el rapero con el hashtag #sicuelacuela. Petición concedida, «no seremos nosotros quienes rompamos el flechazo que habrá entre los dos».Reto aceptado. Pero Arkano iba más allá y pedía que mejor que regalarle el sofá, ayudasen «a terminar de amueblar» el Centro Socioeducativo de su barrio, San Blas, con el que siempre se ha sentido muy comprometido y de cuyos Moros y Cristianos fue pregonero este mismo año.Con un sí como respuesta, este mago de las rimas pedía «lugar, fecha y hora». Un emplazamiento que ya ninguna de las dos partes ha hecho público. Hasta ahí la conversación entre ambos por Twitter. A partir de ahí se pusieron a trabajar y hoy mismo ha aparecido en redes el resultado. En este vídeo Arkano rapea con el catálogo de Ikea a cambio de amueblar el Centro Socioeducativo de San Blas. El artista comienza el rap dedicándolo a la gente de Alicante.Interesante será seguro leer y sobre todo escuchar las rimas suecas del rapero alicantino. Y también acudir al Centro Socioeducativo de San Blas para ver el resultado.