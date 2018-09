Echan a una pandilla de un chiringuito vegano por comer una empanada de chistorra con queso

Ojo a lo que se come en la Corrada del Obispo, sobre todo si uno se encuentra en la terraza de "La Folixaria". En el chiringuito que comparten una amalgama de colectivos en defensa de las fiestas populares --asociaciones que en su día a día trabajan en favor de la paz, contra la discriminación al colectivo lgtb, contra el racismo o en defensa de la lengua asturiana-- son radicalmente veganos y no se puede comer ningún tipo de carne, porque te echan. Y si no que se lo digan a Jorge Fuentelsaz y a sus amigos, que hoy mismo fueron invitados a marcharse de "La Folixaria" cuando estaban dando buena cuenta de una empanada de chistorra con queso.

El desencuentro se produjo a la hora de comer. Fuentelsaz y su grupo habían comprado la empanada en "La Mateína" --el chiringuito del colectivo "La Ciudadana", el brazo sociocultural de Podemos-- y se la llevaron a "la Folixaria", que comparte el mobiliario de la terraza con el establecimiento en el que adquirieron la comida. Llevaban allí un tiempo, consumiendo bebidas y echando el rato, pero al sacar la empanada y una croquetas saltaron las alarmas. "Se nos acercó una persona y nos dijo que allí no podíamos comer carne, que era un sitio vegano y que no estaba permitido", explica Jorge Fuentelsaz.

Al principio pensaron "que se trataba de una broma", pero ni mucho menos. "Vino el mismo chico por segunda vez y volvió a repetirnos lo mismo. Nos dijo que el problema no era que hubiésemos traído la comida de fuera, lo que pasaba era que estábamos comiendo carne", afirma Fuentelsaz. "Lo que hicimos fue coger las mesas, y con las mismas, trasladarnos a la zona de 'La Mateína', que allí es un territorio libre para los que comemos carne. Estamos en fiestas y, aunque todo esto nos haya parecido una tontería, no vamos a discutir por ello", explica Jorge Fuentelsaz entre risas. "Antes les habíamos dicho que no había ningún cartel que dijese que no se podía comer carne, pero ni con esas", añade.

No lo había en ese momento, pero sí lo hay ahora. Después de este pequeño desencuentro, los responsables del chiringuito decidieron colgar uno bien visible contra los "carnívoros". El mensaje, en asturiano, dice así: "¡Tienes Uviéu enteru pa comer carne! ¿Por qué lo faes na terraza La Folixaria?".